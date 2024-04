Pensões no estrangeiro Depois de uma passagem por Portugal, aqui estão os paraísos fiscais que os reformados escolhem

Novos destinos para reformados depois de passagem por Portugal

Tal como noticiado anteriormente pelo jornal Corriere, até 2024, Portugal sairá da lista de paraísos onde um certo número de reformados italianos, e não só eles, se refugiaram nos últimos anos. A partir deste ano, aliás, Lisboa despede-se do regime fiscal especial criado em 2009 dirigido aos residentes estrangeiros “não habituais”, ou seja, todos aqueles benefícios fiscais que Portugal garantia até ao ano passado aos reformados e profissionais estrangeiros, que tenham escolheu o país. O país da Lusitânia como residência. O governo liderado pelo socialista António Costa disse não ao imposto fixo de 10% para os reformados (mas até 2020 a isenção era total) e de 20% para profissionais e nómadas digitais. É fácil compreender a razão desta decisão: os estrangeiros ricos que chegaram a Portugal desde 2009 são uma das razões da subida dos preços dos imóveis nas grandes cidades. Segundo um estudo realizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, o custo da habitação aumentou entre 2012 e 2021 78% em Portugal, o que compara com uma média de 35% nos países da União Europeia. Só em 2023, o salto chegou a 11%. Apesar da exclusão do Governo, quem usufruía destes benefícios em Portugal até ao ano passado poderá continuar a fazê-lo também este ano e pelo período previsto na lei, ou seja, 10 anos a contar da data da sua adesão. Mas para aqueles que estão lá há muitos anos (havia pouco menos de mil reformados italianos antes de 2017 e pouco mais de 3.500 em 2021, segundo dados do INPS) o problema do que fazer com o futuro tornou-se urgente. Mesmo aqueles que no final do ano passado decidiram fazer as malas de Itália e mudar-se para a costa ibérica do Oceano Atlântico, na esperança de pagar impostos mais baixos, também foram obrigados a mudar de destino durante o trabalho. Em suma, quem hoje quer fugir de Belle Pais deveria procurar outro lugar. Quais são os novos paraísos fiscais para os reformados italianos? Quem são estes reformados que deixaram a Itália ou estão prestes a fazê-lo? Temos certeza de que as razões são apenas econômicas? Vamos tentar responder a estas questões desenhando um mapa dos países da Europa e da bacia do Mediterrâneo que têm centros fiscais para os nossos reformados.

