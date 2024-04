Citroën C3 Aircross: cresce para acomodar 7

Ele se estende – Muda completamente de forma e aumenta de tamanho Citroën C3 AircrossQue tem 23 cm de comprimento de 4,16 a Seu comprimento é de 4,39 metrospermitindo acomodar até 7 passageiros. O novo C3 Aircross partilha a plataforma com o seu irmão mais novo, o C3 (recentemente remodelado). Carros inteligenteso que permite não só racionalizar custos, mas também oferecer uma vasta gama de motores, desde motores eléctricos a motores de combustão convencionais.

Formas quadradas – o Citroën C3 Aircross O novo modelo da empresa francesa, que foi inaugurado com o carro-conceito Oli, caracteriza-se por um nariz um tanto vertical e uma leve assinatura em três partes. Tráfego de Formas O modelo anterior arredondado para os positivos quadrado Trouxe um visual mais agressivo, graças ao capô mais alto e horizontal, esteiras mais largas e ombros que envolviam rodas maiores. A verticalidade da dianteira também está presente na traseira, onde o vidro traseiro se inclina quase verticalmente em direção ao solo.

Ainda mais espaço atrás – O aumento do comprimento traduz-se numa melhor habitabilidade a bordo. Embora não tenha divulgado imagens do habitáculo, fabricante afirma a longa distância entre eixos do carro Citroën C3 Aircross Permite apresentar passageiros Mais espaço Para as pernas, mesmo para quem está sentado Terceira sérieonde há um par de Assentos retráteis (Resta saber se será equipamento padrão ou oferecido como opção.) O novo C3 Aircross promete também uma maior distância ao solo e, consequentemente, uma posição de condução mais elevada para uma melhor visibilidade.

Eletricidade e gasolina – Neste momento há Citroën Ele não esclareceu como seria formado o grupo de motores C3 AircrossMas podemos imaginar que seguirá sua irmã mais nova C3. O modelo totalmente elétrico estará certamente disponível com uma unidade de 113 cv que irá operar com uma autonomia de cerca de 400 quilómetros. Não faltarão variáveis ​​térmicas, baseadas em 3 cilindros 1.2 gasolina Híbrido moderado de 100 cv ou 136 cv. Saberemos mais em algumas semanas, quando se aproximar a data prevista de lançamento no verão.