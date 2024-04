O leilão BTp de curto prazo está ligado à inflação europeia de até 5 mil milhões de euros

Enquanto o mercado aguarda para saber as condições em que será emitido o novo BTp Valore de maio de 2030, o Tesouro prossegue rapidamente com os leilões regulares. O próximo prazo para os prazos de médio e longo prazo será realizado na terça-feira, 23 de abril, e estará sujeito a PTB curto prazo E outros Títulos europeus indexados à inflação. O valor nominal oferecido oscilará entre um mínimo de 4 mil milhões de euros e um máximo de 5 mil milhões de euros. No detalhe, serão três títulos no cargo.

BTp no curto prazo, aqui estão as características

Temos, em primeiro lugar, obrigações de curto prazo com vencimento em 28 de janeiro de 2026 e um cupão de 3,20% (ISIN: IT0005584302) para a quinta tranche de 2 a 2,5 mil milhões.

Este título está atualmente com preço um pouco abaixo do valor nominal e oferece um rendimento de 3,42%. Como muitos de vocês sabem, eles são títulos do Tesouro bastante comuns em sua função. Embora o nome estranho possa fazer você pensar o contrário, ele paga cupons fixos a cada seis meses e o principal será pago integralmente na data de vencimento. O nome se deve ao fato de ser um título que substitui o antigo CTz no trecho da curva que vai de 18 a 30 meses na primeira emissão. A partir de hoje, o BTp de curto prazo que irá a leilão na próxima terça-feira tem prazo remanescente de pouco mais de 21 meses.

Como a emissão da primeira tranche ocorreu em 27 de fevereiro e a separação da primeira tranche será em 28 de julho, o detentor do título receberá “cupom curto” Isto equivale a 1,3362664% do capital nominal. A média global corresponde a um período de fruição de 152 durante um semestre teórico de 182 dias. Daí 13,36 euros por cada 1.000 euros de investimento nominal. Dedução fiscal líquida de 11,69€.

BTp€ia 5 anos

Além do BTp de curto prazo, haverá dois BTp europeus indexados à inflação (BTp€i). Para ser mais preciso, refere-se a…Índice Eurostat Preços harmonizados no consumidor e componente líquida do tabaco (IHPC) para as vinte economias da área do euro.

Entre 1 e 1,25 mil milhões virão da décima terceira parcela do BTp€i 15 de maio de 2029 E cupom real garantido de 1,50% (ISBN: IT0005543803). Esses títulos estavam sendo negociados no mercado secundário no fechamento da sessão de ontem a 100,61, oferecendo um rendimento efetivo de 1,37%. Isto se compara aos 3,40% oferecidos pelos títulos do Tesouro de cupom fixo de vencimento semelhante. O mercado espera, portanto, que o Eurostat registe uma taxa de inflação média de 2% nos próximos cinco anos. Em linha com o objetivo do Banco Central Europeu.

Novo BTp€ia 10 anos

Por fim, a segunda opção do BTp está relacionada com a inflação europeia: BTp€i 15 de maio de 2036 Com cupom real de 1,80% (ISBN: IT0005588881). A segunda parcela será colocada no valor de 1-1,25 mil milhões. Neste caso, o título foi cotado ontem em cerca de 99 centavos para um rendimento total real até o vencimento de 1,90%, pouco menos de 2% do rendimento oferecido pelos títulos do Tesouro regulares com vencimento semelhante.

Por outras palavras, estas duas recentes medidas europeias associadas à inflação protegem contra a perda de poder de compra, em média, vivida pela união monetária a médio e longo prazo. É muito interessante para quem acredita que a inflação real será superior ao que os preços indicam atualmente. Se ultrapassar 2% ou um pouco mais, a compra será feita com “desconto”, ou seja, o investidor receberá um retorno superior ao sugerido pelos preços atuais de mercado.

BTp é de curto prazo e está vinculado à inflação europeia, cuidado com os riscos

O BTp de curto prazo e o BTp ligado à inflação europeia permitirão aos aforradores italianos investir em duas secções diferentes da curva: curto durante o primeiro título e médio-longo com o segundo e terceiro. As duas últimas opções também permitem explorar em benefício próprio quaisquer aumentos inesperados dos preços no consumidor.

Existe claramente um risco descendente de que a inflação europeia seja inferior ao esperado, pelo que as obrigações rendem retornos mais baixos do que os títulos do Tesouro de cupões fixos ofereceriam hoje. Finalmente, preste atenção ao mecanismo Aumento do capital Em uma solução após o vencimento.

