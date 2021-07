Vodafone, preços incríveis e um voucher da Amazon no valor de 100 euros

Boas notícias para quem procura conservação. A Vodafone está mais uma vez maravilhada com ofertas nunca antes vistas, Ao fazer um grande presente.

Há mais de um ano, Covid entrou com força em nossas vidas, forçando-nos a mudar muitos de nossos hábitos. O uso de máscaras e o distanciamento social, bem como os vários outros cuidados que devemos tomar, são uma clara evidência disso. Um período histórico complexo forçou muitos empresários a baixarem as portas de seus negócios. Cada vez mais famíliasComo resultado, encontram-se com grandes dificuldades em conseguir fazer frente a diversos gastos, tanto que decidem voltar os olhos para o mundo de. poupança.

De compras semanais, a FaturasPor outro lado, existem muitos elementos que afetam o orçamento familiar. Estes incluem aqueles de Celular, que inclui claramente os custos de envio de mensagens de texto, bem como de internet e chamadas. São muitas as ofertas propostas neste sentido por várias operadoras de telecomunicações e neste contexto, será interessante saber Vodafone Pronto para vencer a competição com algumas performances verdadeiramente incríveis. Se tudo isso não for suficiente, você pode levar para casa Presente Muito apreciado, além de útil. Mas o que é isso? Vamos entrar em detalhes e descobrir juntos.

A Vodafone vence a concorrência: preços incríveis e um voucher de € 100 da Amazon

Ótimas notícias para quem quer economizar dinheiro em Chamadas, mensagens e tráfego da InternetCom o benefício de um presente verdadeiramente maravilhoso. Na verdade, a Vodafone, juntamente com algumas ofertas específicas relacionadas com a rede fixa, na verdade Voucher da Amazon no valor de 100 euros.

A promoção é um exemplo claro disso Internet + chamadas ilimitadasA um custo de 25,90 € por mês, oferece viagens de 2,5 Gbps. Mas não só isso, chamadas ilimitadas para números fixos e móveis são fornecidas em toda a Itália. Não há taxa de ativação, com um Otimizador de Modem Wi-Fi incluído no preço.

A segunda oferta que permite usufruir do voucher Amazon no valor de 100 euros é o plano Plano Família Vodafone. Este último oferece internet ilimitada em casa com modem Wi-Fi 6, além de chamadas ilimitadas para todos. Um cartão SIM com conectividade Giga e 5G ilimitada está incluído no preço. O cartão também inclui minutos e textos ilimitados a um custo de € 39,99. Não há portes de envio, devendo ser incorrido o custo de activação de 6,99 euros.