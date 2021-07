Variante Covid Delta, quase 100 mortes em 24 horas em GB. Boom de infecção na França e Alemanha

Roma, 20 de julho de 2021 – é variável delta cobiçado agora pesadelo Na Europa e no mundo. As cepas mais agressivas de coronavírus que infectam jovens e vacinadores também prejudicam os projetos de reabertura existentes em campanhas de vacinação de diferentes países. em perigo, especialmente no verão, turismo, o oxigênio prometido às economias, após um inverno de confinamento. ele é bolsas Eles o reconheceram imediatamente. bem ali Grã Bretanha Quase tudo reaberto ou menos, embora falando sobre os dados mais recentes de 96 mortes, o maior número desde 24 de março, e 46.558 novos casos, mas o primeiro-ministro britânico Boris Johnson (Isolada de um contato Com um ministro positivo), ele defendeu seu roteiro para uma vida normal: “Se não agora, quando?”. infecções de mutação em França, quem – qual Nas últimas horas Houve um aumento no número de feridos por mais de 18 mil novos positivos (Há uma semana eram sete mil). número esperado, tendo em vista que o governo, por meio da porta-voz, anunciou que o país aderiu “Quarta onda”, e agora promete o prêmio verde “par tous”, aliás a partir de agosto cartão Verde Ela entrará em vigor em cafés, bares, restaurantes, shoppings, hospitais e asilos, e a vacinação será obrigatória para os profissionais de saúde.

O Alemanha, Novamente para a variável delta, já contabilizou aumento de casos, com 1.183 novas infecções por coronavírus nas últimas 24 horas e mais 34 óbitos (uma semana antes de 646 infecções), e com a taxa de infecção passando de 4,9 em 6 de julho, para o resultado final, 10,9 ontem (número de infecções por 100.000 habitantes em sete dias). Mas depois das enchentes Que atormentou a Renânia-Palatinado, aumenta o medo das autoridades alemãs mutação em infecção. Além disso Espanha, mais afetado pela nova variante, H Portugal em qualquer Cepa delta 88% do número total de casos, com Lisboa a atingir 100%, como o Vale do Tejo e o Algarve. no resto do mundo A situação não é melhor Estados Unidos da América Eles deram um passo atrás ao não usar um aparelho de fax, e o imunologista alertou que “99,5% das mortes envolveram pacientes que não receberam soro sanguíneo”. Fauci. O Rússia Já ultrapassou 6 milhões de feridos, apesar das vacinações, o mesmo se aplica Israel, que relatou taxas muito altas de administração de soro, e agora encontra 1.372 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas (o número mais alto nos últimos quatro meses). Mas as notícias de Jerusalém são um bom presságio de uma cura: uma cura foi descoberta اكتشاف É “quase 100%” eficaz. É aquele Também funciona com variantes. Também no jantar Ontem, foram registrados 65 novos casos de coronavírus, mais que o dobro Em comparação com as 31 lesões do último domingo, e o nível mais alto desde 30 de janeiro. statusIrã, Onde a campanha de vacinação demorou muito: 27 mil casos em 24 horas.

Covid, um novo tratamento de Israel

Depois, há os problemas Brasil e índiadestruída pelo vírus covid e suas variantes que viram nos últimos dias A curva de infecção e mortalidade, não importa quão excelenteBrasil: 542 novos óbitos nas últimas 24 horas, o menor número em cinco meses, e Índia o menor número de casos diários em mais de quatro meses, com 30.093 novas infecções.

Grã Bretanha

Apesar do ‘Dia da Liberdade’ nas últimas 24 horas no Reino Unido 96 mortes cobiçosas registradas. O número é o maior desde 24 de março. Foram 46.558 novos casos. E os efeitos do dia em que todas as restrições anti-Covid mais recentes foram suspensas ainda não são visíveis. Por semanas, as infecções continuaram a crescer no país devido à variante delta. primeiro ministro Boris Johnson Ele defendeu o “Dia da Liberdade”, a quarta etapa do roteiro para uma saída gradual do bloqueio. “Devemos nos perguntar, senão agora quando?”. Mas ele mesmo estava em confinamento solitário por causa do contato com o ministro da Saúde, Sajid Javid, e o resultado do teste foi positivo. Além disso, Bojo agora também é acusado por seu ex-conselheiro, Dominic Cummings, Deixando os velhos morrerem para salvar a economia. Cummings argumentou em uma entrevista que o primeiro-ministro rejeitou a proposta dos especialistas de um segundo fechamento porque temia que isso prejudicasse a economia e, segundo ele, morrendo de Covid-19, eles estavam praticamente na casa dos 80 anos.

Mas números negativos também são lidos pelo Número Um em Downing Street 10, e hoje Pogo fez isso de novo Pedido de ‘Cuidado’. “Esta Não é o fim da epidemia “Devemos continuar a enfatizar a necessidade de cautela e uma mudança gradual de comportamento”, disse Johnson, de acordo com a BBC.

França

Onda de infecção ‘sem precedentes’De acordo com o ministro da Saúde, Olivier Veran. De acordo com Ferran, as 18.000 novas infecções são atribuídas à variante delta. O fato de a França ter contado na semana passada menos de 7.000 casos é prova disso. “Isso equivale a um aumento na circulação de vírus do sistema 150% em 1 semana: “Nunca vimos algo assim, nem com a Covid (cepa histórica do vírus), nem com a variante inglesa, nem com a África do Sul ou o Brasil”, explicou o ministro à Assembleia Nacional.

Já o anúncio ontem à noite por um porta-voz do governo, Gabriel Attal, ele congelou os franceses: França “entrou quarta ondaÉ mais rápido e com uma curva mais acentuada do que todos os seus antecessores. Atta explicou aos seus compatriotas que em uma semana a taxa de infecção aumentou “em cerca de 125%” e que a variável delta foi responsável por 80% das novas infecções. O país transalpino ultrapassou o limite de 10.000 novos casos na sexta-feira para pela primeira vez, e ontem contabilizou 7.041 casos de internação.Para o hospital.Assim, o Conselho de Estado francês tomou um contra-ataque e ontem à noite aprovou o projeto de lei sobre este. Extensão da licença de saúde obrigatória A partir de amanhã, em todos os locais de entretenimento, com a presença de mais de 50 pessoas, e com o anúncio, a partir de agosto, da entrada em vigor da oferta de cafés, bares, restaurantes, centros comerciais, hospitais e lares de terceira idade. Na verdade, é menos ruim do que o que o presidente Macron anunciou, há alguns relâmpagos: o pedido de autorização de saúde permanece constante para amanhã 21 de julho para cinemas e teatros, a partir do início de agosto para restaurantes e cafés, mas haverá um período de “operação” (“uma semana ou mais …”), com cheques que se limitarão a um simples “lembrete”, antes de multas (até 1.500 euros para dirigentes por pessoa física, que pode ser até 9.000 euros e um ano de prisão em caso de reincidência). Grazieti shoppings, mas portarias específicas também definirão regras de acordo com o tamanho e localização. Também há verificações noturnas durante o isolamento de 10 dias para positivos Covid.

Alemanha

Berlim agora teme as consequências do dilúvio. A Alemanha já viu um aumento nas infecções, como no resto do mundo pela variante delta, e nas últimas horas contabilizou 1.183 novos casos e mais 34 mortes. Mas agora o medo de um boom nas áreas inundadas da parte ocidental do país está crescendo. “No momento, muitas pessoas estão se encontrando muito perto de espaços muito confinados para lidar com a crise juntos”, disse David Fritschl, do call center. “Temos que garantir que a luta contra o desastre não se transforme em um grande disseminação do vírus. ” Covid do governo da Renânia-Palatinado para a mídia alemã. Junto com o governo da Renânia do Norte-Vestfália, outro território alemão devastado, Freichel organiza uma campanha “extraordinária” de vacinação nas áreas coplitas.

Espanha

Na Espanha, Carolina Darias, ministra da saúde do estado ibérico, disse que 5,5% das pessoas tiveram teste positivo para Covid nas últimas cinco semanas. Já concluí o curso vacinação, enquanto 11,4% foram vacinados com dose única. Em vez disso, 83,1% dos positivos não foram vacinados. Diaras pediu que a população se vacinasse: “São dados muito importantes que mostram a importância da vacinação para nos proteger do vírus”.

Holanda

As infecções também estão aumentando na Holanda: nesta semana, 69.731 pessoas tiveram resultado positivo, um aumento de 34% a mais em comparação com a semana anterior (51957). 6.823 casos positivos foram registrados hoje, ante 8.903 na segunda-feira. Também sobre o número de novos pacientes internados na última semana: 205 internações.

Israel

A agressividade variável da Delta levou o governo israelense a fornecer quarentena para todos os viajantes que chegam, incluindo aqueles que foram vacinados e que se recuperaram do Covid-19. O aumento no número de casos, que chegou a 1.372 nas últimas 24 horas, é o maior desde meados de março. No entanto, Jerusalém registra um ligeiro aumento de casos graves, graças às vacinações, mas 62 pessoas ainda estão sofrendo no hospital em condições perigosas, e houve uma morte nas últimas 24 horas e se as vacinas agora parecem mostrar limites ao mutações corporais, sempre vêm de Israel Com um tratamento que promete 100% de eficácia. De acordo com o estudo, a terapia medicamentosa pode ser feita por meio de três ‘antigos’ medicamentos (antiaterosclerótico, anticâncer e anti-HIV), já usados ​​para outras doenças, que mostraram em testes que podem proteger as células do vírus. Ataque “com eficácia próxima de 100%”.

Estados Unidos da América

Nos Estados Unidos, a variável delta tornou-se tocante 83% dos casosO diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Cdc), confirmou, Rochelle Wallinsky. “Este é um aumento dramático de cerca de 50% na semana de 3 de julho.” As mortes pelo vírus Covid também aumentaram 48% na semana passada, com “uma média de 239 mortes por dia”, como fez o virologista Anthony Fauci, perante o Senado. O problema é que eles não são vacinados, de acordo com especialistas americanos: alguns estados do Centro-Oeste e do Sul são os novos hotspots devido ao fato de as vacinas serem baixas. O mesmo vale para Oklahoma, Missouri, Arkansas, Alabama, Louisiana e MississippiOnde as taxas de infecção estão entre as mais altas e as taxas de vacinação entre as mais baixas. O pior é o Alabama: apenas 42,4% da população adulta está totalmente imunizada. Por outro lado, Vermont tem a maior taxa de imunizações completas: 77,3%.

