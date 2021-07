A nota de 5.000 é igual ao ouro, mesmo em versões diferentes

Uma nota de 5.000 lira com um único carrinho nas costas pode quebrar alguns recordes. Ele também sorriu para o proprietário.

As notas de ouro não são criadas. No entanto, se você cavar por tempo suficiente, perceberá que algumas peças de moedas antigas se tornaram verdadeiros lingotes para andar hoje. Para a velha e querida lira, isso vale mais do que nunca. Talvez todos nós tenhamos em casa, para colecionáveis ​​ou simplesmente como lembrança. Destes, os mais comuns serão, sem dúvida, os de pequeno porte, Talvez mil libras em vez de dez mil العشر. No entanto, para quem tiver paciência para fazê-lo, provavelmente haverá uma gaveta muito velha para abrir.

Na verdade, os cinco mil em questão não são as últimas notas que retratam o rosto do compositor Vincenzo Bellini, Mas a versão anterior com um boneco de Cristóvão Colombo de frente e uma de suas caravelas nas costas. Uma peça rara, claro que também não é muito comum datá-la, mas ainda vale a pena, talvez se você já foi mais avançado anos atrás. Mas atenção: estas cédulas valem muito, mas também têm a vantagem de serem impressas em várias edições.

Cédulas de ouro é o que a caravela merece

Nem todas as notas têm o mesmo valor. Muito depende da data e do estado de preservação, bem como da versão. Por exemplo, se você voltar a 1964 e 5.000 liras, o valor não será muito. Na verdade, naquela época, As peças impressas estavam na casa dos milhões Assim, é facilmente rastreável no mercado (ou em nossas gavetas). No entanto, um grande jogo não circulado pode render 360 euros. É melhor para 5K do que para 1966: pouco menos de 5 milhões para a série de W1 a W49: € 1.000 por uma grande peça não circulada.

No entanto, tudo mudou em 1970. As Cinco Mil, no verso, apenas uma das três caravelas aparece sob as ordens do Almirante para o Novo Mundo. A versão da série W63 é muito limitada, mesmo se A impressão é feita em diferentes versões. Dada a raridade, o valor de uma luminária não circulada neste caso pode atingir os 1.300 euros. Certamente, esta é a nota de 5.000 mais lucrativa. Talvez valha a pena dar uma olhada em nossas latas velhas. Nunca se sabe…