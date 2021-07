Comida, os italianos não gostam muito de cupons e códigos de desconto online

euPessoas que tendem a não economizar e dar descontos em alimentos. para puni-lo Índice de Smart Shopper A partir de bravokonto – Uma plataforma para códigos de desconto e vouchers – que montou um ranking dos países com os consumidores mais preocupados com a economia. Estudo mostra que não há marca para beber comida No top 5 Mais procurados online por nossos cidadãos por ofertas e descontos, gigantes do comércio eletrônico como Amazon ou eBay encontram seu lugar, assim como os grandes jogadores da moda Zalando e Shein. Em comparação com seus vizinhos franceses e britânicos, o número total de pesquisas no Google relacionadas a cupons e descontos em nosso país foi cinco vezes menor. Em pesquisas na internet, sete países (Estados Unidos da AméricaE a Reino UnidoE a AlemanhaE a FrançaE a Itália e Polônia) E oItália É o último classificado com pouco mais de 5 milhões de pesquisas mensais por descontos e ofertas.

Ainda de acordo com o ranking do BravoSconto, o arquivo.Itália localizado em 17º lugar Para o hábito absoluto de economizar, uma pontuação de -150. Somente 68% dos italianos disseram que pesam cuidadosamente cada compra em relação 93% do francês. Compare a análise de dados oficiais divulgados porOrganização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)E a Numbeo (banco de dados de consumo global) e a Departamento de Agricultura A partir de Estados Unidos da América. Assim, uma classificação dos países onde os consumidores estão mais preocupados com os hábitos de consumo e poupança foi desenvolvida em 25 países da OCDE (de um total de 37 para os quais há dados disponíveis). Em seguida, ela os compilou em um índice com marcadores para ver quais países tinham os compradores mais exigentes. A classificação é equivalente França, seguido pela Irlanda e Alemanha. eles seguem Estados Unidos da AméricaE a NoruegaE a BélgicaE a ColômbiaE a ÁustriaE a HolandaE a RússiaE a HungriaE a Coreia do SulE a EslovêniaE a República ChecaE a EstôniaE a CanadáE a ItáliaE a FinlândiaE a EspanhaE a Reino UnidoE a Nova ZelândiaE a PortugalE a LetôniaE a Lituânia. senão Polônia.

Ranking com as vinte primeiras posições

“O comportamento do consumidor e os hábitos de compra variam de país para país – comentários Marco Varnaro, CEO da Bravo Savings Network -. Nosso estudo mostra quantos fatores afetam sua experiência geral, com pesquisas on-line dizendo muito. As variáveis ​​envolvidas são muitas, a exemplo da tendência de economizar na proporção do custo de vida. Curiosamente, embora muitos compradores continuem avaliando ofertas tradicionais e descontos em moda e estilo de vida, outras categorias também geraram muito interesse. É o caso da entrega de comida em casa, que disparou durante a pandemia, mas também é o caso de artesanato e até brinquedos. ”