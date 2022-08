Contas de gás e eletricidade: outubro provavelmente será um pesadelo

Enquanto os italianos estão distraídos das férias, desde o início da campanha eleitoral e a retomada do campeonato de futebol, o tema de um possível novo aumento no custo das contas de eletricidade e gás entrou repentinamente no debate público nos últimos dias. Se o custo da produção de energia a partir do gás na Itália se mantiver nos níveis atuais (cerca de 220 euros por megawatt-hora) e as ameaças da Rússia à Europa sobre o fechamento de gasodutos no outono forem reais – disse o regulador da Energia Reti e Ambiente (Arera ) – o custo pode chegar Os faturamentos em outubro estão “disparando” até 100% em relação a hoje.





Um cenário preocupante para famílias e empresas já em dificuldade, agravado pelos efeitos da decisão tomada pela própria Arera em 2018 (que passou despercebida num período em que as coisas eram melhores), com base na qual, hoje, todos somos utilizadores de rivalidade, por meio de “alimentar Taxa Social Incobrável”, no pagamento de valores não cobertos por “atrasos” de toda a Itália, ou de famílias insolventes, empresas falidas e empresas que comercializam energia no mercado livre (até cerca de 600) inadimplentes devido a o aumento maciço dos custos do Gás para a produção de energia, que atingiu um pico de 800%.





Diante de tal cenário, o que você faz? A decisão de convocar rapidamente o eleitorado às urnas, logo após a renúncia final de Draghi, foi tomada pelo presidente da República Sergio Mattarella com o objetivo de chegar logo à formação do governo (em 2018 com o atual “Rosatelom” levou 89 dias de negociações para chegar a um acordo M5S-Lega sobre o nome de Giuseppe Conte ) que aprova a Lei das Finanças 2023 até 31 de dezembro deste ano, a fim de evitar o exercício do orçamento provisório da Itália, os métodos de gasto público que , de fato, não é possível planejar investimentos ou fazer mudanças fundamentais no atual sistema de gerenciamento de contas.





O Presidente da República foi claro quanto a isso: “Não pode haver pausa nas intervenções necessárias para a Itália”, pois disse claramente que também está a pensar no setor energético, que deve encontrar soluções rápidas para travar o aumento de “enormes ” contas por meio de investimentos maciços. Público e privado precisavam propor uma alternativa viável à produção de energia elétrica a partir de gás e carvão e honrar os compromissos assumidos no Plano de Transformação Ambiental (PTE).





De fato, a nova “meta nacional para reduzir as emissões de mudanças climáticas” prevê uma redução para 256 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (-72 milhões em relação à meta anterior) até 2030, conforme definido pelo “plano nacional integrado de energia e clima ” para os anos de 2021-2030. A geração de eletricidade deve deixar de usar carvão até 2025 e vir 72% até 2030 de fontes renováveis, o que deverá contribuir para atender às necessidades nacionais em 95-100% até 2050.





Um objetivo que a Itália gostaria de alcançar por meio de investimentos em setores até agora inexplorados, como a eólica offshore, mas sobretudo por meio de uma expansão significativa da energia produzida por células solares fotovoltaicas, que segundo estimativas poderia atingir entre 200 e 300 gigawatts operadores até 2050 (com usinas que teoricamente poderiam se estender entre 300.000 e 450.000 hectares em território nacional), pelo menos dez vezes a situação registrada em 2020, quando os sistemas de painéis solares eram capazes de produzir energia para 21,4 gigawatts. A meta provisória para 2030, deixando em aberto a possibilidade de uma contribuição derivada das importações de gás e energia de outros países, para potenciais desenvolvimentos tecnológicos (o projeto de TDT para produção de energia nuclear começa a partir da fusão dos laboratórios Enea em Frascati), estima-se que poderia atingir a produção A energia atingirá cerca de 70-75 GW de fontes renováveis, em comparação com a eficiência da tricromática que em 2019 atingiu um total de 55,5 GW. A energia necessária também para dar respostas tangíveis ao setor automotivo – dada a transição em curso para a tração elétrica, que prevê a construção de 31.500 pontos de carregamento ultrarrápidos para transporte na Pnrr da Itália – e imobiliário, com cada vez mais edifícios convidando ao uso bombas de calor para aquecimento.









Os números estratosféricos que acabamos de mencionar, com gigawatts equivalentes a 1 bilhão de watts de eletricidade, o que, no entanto, é de relativa importância para o homem da rua, porque está preocupado porque é 100% mais que você pode ficar entre a cabeça e o pescoço em outubro de gás e contas de energia elétrica. 2022.