Previsão para terça-feira, 12 de outubro

Então, aqui estamos nas previsões resumidas Hoje 12 de outubro, no último dia das eliminatórias para a Copa do Mundo e dois grandes nomes como Inglaterra e Portugal estarão em campo, respectivamente, contra Hungria e Luxemburgo, e todos os olhos também estão na Dinamarca até o momento com todos os pontos que receberão a Áustria, assim como a Suécia , Polónia e Suíça que tentam chegar à Itália no topo do Grupo C com a vitória sobre a Lituânia. E na região asiática, opta-se por enfrentar Japão, Austrália, Irã e Coréia do Sul, incluindo a Itália sub 21, que recebe a Suécia.

A Itália tem pontos totais e após as vitórias por 3-0 sobre Luxemburgo e 1-0 sobre Montenegro em setembro, sua primeira vitória fora foi em 2-1 contra a BósniaA partida que parecia controlada graças aos gols de Okoli e Vignato na primeira meia hora foi inspirada nos passes de Tonali, mas depois reabriu na final e um pouco de emoção fez o técnico Nicolato erguer o nariz, que anunciou isso em tais partidas. Precisamos perceber as muitas oportunidades criadas para fechar o jogo logo no início.

A Suécia tem sido mais produtiva até agora, derrotando Luxemburgo por 6-0 e Montenegro por 3-1 na primeira mão, o mesmo na segunda mão. Foi decidido pelos gols Hajl, Djigovic e Ilanga. Os escandinavos marcaram 13 gols em quatro dias, mas em setembro passado a seleção nacional da Bósnia empatou em 1 a 1 em uma série aberta de três gols consecutivos.

Entre as seleções sub-21 há uma linha aberta Quatro consecutivos mais de 2,5, incluindo três gols conquistados, com as duas partidas disputadas no outono de 2020, em que o fator solo prevaleceu, a Suécia venceu por 3-0 na primeira mão, e os azzurras conseguiram 4-1 no retorno a Pisa com um duplo de Rasbadore . Não é necessariamente uma estatística importante, mas dados os sinais de crescimento do ataque dos meninos Nicolato e da Suécia, que tendem a ser prolíficos mas também distraídos no meio da tarde, podemos supor uma tarde onde pelo menos três alvos podem ser vistos. A vitória da Itália permanece realista e jogável se as chances permanecerem em torno de 1,55.

Previsões de hoje 12 de outubro para as eliminatórias da Copa do Mundo

É difícil ser inovador e parece inconcebível que Portugal perca pontos nesta ocasião; A partida é fundamental, as partidas de novembro serão muito difíceis e os lucitanos chegarão a esses compromissos como a primeira vez no grupo, provavelmente. Conhecendo o Luxemburgo, acho que eles vão jogar uma partida totalmente defensiva, mesmo que mais cedo ou mais tarde estejam condenados a se render. A melhor opção para mim é esta combinação:

Inglaterra filtra facilmente Andorra em um 5-0 quando Chilwell abriu o placar Saka, Roman Abraham, Ward-Prowse e Grealish chegaram à mesa dos marcadores. Southgate venceu três das quatro partidas desde setembro, marcando 9 gols nas duas partidas contra Andorra, 4-0 contra a Hungria, empate 1-1 com a Polônia, três a 2,5 e nenhum gols nesta série de jogos. .

A Hungria vista após o Campeonato da Europa não parecia tão tangível como a que assustou França e Alemanha, com três derrotas nos últimos quatro dias e a única vitória sobre Andorra na partida sofrida por 2-1. A equipe de Marco Rossi perdeu 4-0 contra a Inglaterra A primeira mão e duas vezes contra a Albânia com o mesmo resultado, 1-0, que teve lugar no sábado com Borouge, a dez minutos do fim Três das últimas quatro partidas disputadas terminaram sem marcar.

A primeira mão, que a Inglaterra venceu facilmente em um ambiente hostil, pode ser um sinal de retorno, com a seleção de Southgate jogando em casa e chegando muito perto da Copa do Mundo com uma vitória. Dado o momento negativo da Hungria em termos de resultados e produção ofensiva, é concebível o sucesso dos anfitriões em manter a baliza limpa.

A Albânia tenta construir um sonho: depois da histórica qualificação para o Euro 2016, a fase final do Campeonato Mundial não estava ao alcance. Agradeço ao treinador que conseguiu relançar a seleção nacional após a experiência malsucedida de Panucci, e ao grupo que reúne duas seleções classificadas como Andorra e San Marino e tem 12 pontos em mãos.

A Polônia atualmente paga a loteria na Hungria no primeiro dia, mas eliminou os albaneses há pouco mais de um mês por 4 para 1; Tudo aponta para isso com um artilheiro e comandante como Lewandowski No campo para os adversários, há muito pouco a fazer.

Como o Polônia acima da média, emais de 2,5 Alternativamente, dados os números da equipe Paulo Sousa.

A Dinamarca ainda não perdeu uma oportunidade, e a Moldávia certamente não poderia ter encurtado, uma prática que já foi resolvida no primeiro semestre com Quatro placas assinadas por Skov Olsen, Kjær, Norgaard e MihliA folha de artilheiros da Serie A é particularmente marcada. Desde setembro, os dinamarqueses venceram quatro jogos e marcaram 9 gols nos últimos dois, incluindo uma vitória de 5 a 0 sobre Israel em setembro.

A Áustria, depois de minar a Itália e forçá-la a dar prorrogação nas oitavas de final do Campeonato Europeu, sofreu uma dura derrota em setembro por 5 a 2 para Israel e por 1 a 0 em casa contra a Escócia, e o retorno do sucesso nas Nações Européias Xícara. 2-0 contra Far Oer Não foi particularmente brilhante, pelo menos no resultado, também devido ao grande número de ausentes, sendo que as duas últimas vitórias da equipa de Fouda na parte inferior do grupo ocorreram desde o início de setembro, onde derrotou a Moldávia por 2-0.

Em março, entendeu-se que a Dinamarca estava séria depois de 8-0 contra a Moldávia e as redes 4-0 cortado para a Áustria em Viena. A vitória envia o país-sede para a Copa do Mundo independentemente do resultado da Escócia contra as Ilhas Faroe e é outro motivador para a seleção nacional que tem estado impecável até o momento. Com 1.50 ou um pouco mais, os donos da casa podem jogar, caso contrário, eles ainda podem avançar no seu sucesso, mantendo uma folha limpa, porque neste momento a Áustria não parece particularmente maliciosa no meio-campo adversário.

A primeira mão viu os suecos jogarem a partida, mas foram contra-atacados por uma Grécia cautelosa e organizada; Os gregos, que então sucumbiram a um objetivo devido à sua desatenção defensiva, um erro que poderia custar caro.

A dureza desta Suécia é bem conhecida e, em última análise, torna menos amargo o que foi uma eliminação sensacional da Itália na Copa do Mundo da Rússia; Equipe dos últimos cinco anos Anderson Ele teve um bom desempenho em todos os principais torneios e conquistou muitos elogios, todos baseados em uma excelente defesa e grande força mental contra oponentes de mesmo nível ou menos.

Para a Grécia, é a chance de inaugurar um grande torneio internacional após a Copa do Mundo de 2014 e o renascimento de um movimento que passou pela falência de Ranieri, Markarian e Anastasiades. lá nova onda pelo Sr. não enviar Ele liderou um time que costuma se dedicar a retomar a prática de um futebol mais pró-ativo, o que tem trazido muitas satisfações até o momento.

Lituânia terminou nove jogos consecutivos com derrotas venceu a Bulgária por 3-1 Em partida que o Cernic decidiu duas vezes nos últimos dez minutos, após Despodov igualar o primeiro gol de Lasikas aos vinte minutos do segundo tempo. Eles também foram seus primeiros gols depois que ele terminou a partida sem marcar na primeira mão e na derrota por 5-0 contra a Itália e a primeira partida terminou com mais de um gol que ele marcou por 2-1 contra o Cazaquistão na Liga das Nações em novembro passado ano. .

Não foi a Suíça que foi derrotada até agora 2-0 Irlanda do Norte Ele caiu para dez jogadores logo aos 37 minutos, com gols de Zuber e Vasnacht, ambos em recuperação no primeiro e no segundo tempo. A equipe suíça cortou a série de dois empates 0-0 contra a Itália e na primeira mão contra a Irlanda do Norte, estendendo a seqüência de menos de 2,5 e nenhum golo consecutivo para três.

A Suíça teve muitas oportunidades de ampliar a vitória sobre a Irlanda do Norte, mas a tarefa de tentar aproximar os azzurri no saldo de gols não funcionou (Itália +11 e os suíços +5) e não foi considerada bem-sucedida, apesar da Lituânia ter o pior defesa do grupo com 14 gols sofridos. Se a vitória não parece em causa, dado o momento ofensivo de Yakin, podemos presumir um resultado não muito alargado com Sub 3,5 que também se pode combinar com o sucesso dos visitantes em ganharem mais substância.

Duas equipes sem jogadores-chave diferentes jogam grande parte das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar: a Ucrânia tem a vantagem de jogar esta primeira temporada em casa, antes de ir para a Bósnia em 16 de novembro para a partida final do grupo.

Equipe Petive Ele jogou bem contra a França, perdeu em casa aos poucos e empatou fora de casa; Infelizmente, em um grupo que tem 6 vitórias, mesmo mais uma vitória pode fazer toda a diferença.

Sem falar na diferença de gols: tanto a Bósnia quanto a Ucrânia têm +1, mas o amarelo e o azul marcaram mais um gol que pode afetar a economia em geral se chegarem à mesma pontuação.

O Japão deve almejar a vitória, mas no momento não tem se mostrado à altura. Pode ser esse o caso, mas pode não ser. Os visitantes ficarão maravilhados com o efeito, portanto, farão uma partida inteligente e isso pode afetar o resultado final.

São duas boas equipas que uma boa (ou até mais do que boa) equipa europeia pode controlar. Esperamos uma partida tática, o que seria estúpido o suficiente para arriscar perder muito. Claro que a estrada é longa, mas com um ponto, ambos permanecerão no controle total.

