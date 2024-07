Google, aquisição de US$ 23 bilhões no horizonte: seria a maior de todos os tempos para a gigante da tecnologia

A Alphabet, gigante da tecnologia que controla o Google, está em negociações avançadas para adquirir a Wiz, uma startup de segurança cibernética de computação em nuvem. O negócio, potencialmente avaliado em US$ 23 bilhões, representa a maior aquisição na história da Alphabet, superando a compra da Motorola Mobility em 2012 por US$ 12,5 bilhões.

Por que Waze?

Fundada em 2020 por Assaf Rappaport e outros ex-funcionários da Microsoft, a Wiz rapidamente ganhou destaque na indústria de jogos. Desenvolvimento de programas de segurança cibernética para computação em nuvemGraças à inovadora plataforma de segurança em nuvem. A startup já alcançou marcos significativos, como US$ 100 milhões em receita anual recorrente em apenas 18 meses e US$ 350 milhões em 2023.

Wiz vale US$ 12 bilhões e comemorou o marco com esta foto

O interesse da Alphabet na Wiz é impulsionado pela crescente importância da segurança cibernética na computação em nuvem, um setor em rápida expansão no qual a gigante tecnológica procura fortalecer a sua posição. A aquisição da Wiz permitirá à Alphabet integrar soluções de segurança de ponta nas suas ofertas de nuvem e responder às necessidades de um mercado cada vez mais preocupado com a proteção de dados.

Este acordo, se concluído, representará um sinal de confiança no sector da cibersegurança, que continua a atrair investimentos significativos, apesar da relutância do mercado geral em se envolver em fusões e aquisições. O valor da Wiz, que ascendeu a 12 mil milhões de dólares no início do ano, atesta o potencial de crescimento desta startup e o interesse dos investidores em soluções inovadoras na área da cibersegurança.

A aquisição da Wiz não será isenta de desafios para a Alphabet, que enfrentará o escrutínio dos reguladores antitruste e a consolidação de um negócio em rápido crescimento, o que não é uma tarefa fácil, dados os problemas que a Microsoft enfrenta após a aquisição da Activision Blizzard. No entanto, os benefícios potenciais são significativos: a integração das tecnologias Wiz poderia fortalecer a posição da Alphabet no mercado de computação em nuvem, melhorando a segurança e a confiabilidade dos seus serviços.

No entanto, a potencial aquisição da Wiz pela Alphabet representaria um importante passo em frente no fortalecimento do sector da cibersegurança e um sinal do crescente interesse das empresas na protecção dos dados na nuvem. Resta saber se o acordo se concretizará, mas o interesse da Alphabet na Wiz sublinha a importância estratégica da segurança cibernética no panorama tecnológico atual.