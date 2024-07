A plataforma que você não pode imaginar

Esses bairros serão os mais caros da Itália. Talvez você não consiga imaginar um pódio, mas será assim mesmo.

Uma plataforma bem conhecida poderia ter elaborado classificação Um dos bairros mais caros do nosso país, e este será em particular. Os dados são um pouco estranhos e em breve revelaremos o porquê. Até agora, a subida dos preços tem afectado todos os sectores das nossas vidas, incluindo o mercado imobiliário, cujos preços estão actualmente ao mesmo nível e não param de subir. Precisamos de nos organizar, caso contrário os cidadãos do nosso país terão cada vez mais dificuldade em encontrar um lar.

Os bairros mais caros da Itália

Estes serão os bairros mais populares para viver em Itália, e estes outros bairros serão os mais caros do nosso país. Denunciá-los seria através da conhecida plataforma Idealista, o que os teria colocado em terceiro lugar Eles pagaram Área Arco della Pace com Jardim Sempione. O custo das casas neste bairro varia entre 7.000 e 8 euros por metro quadrado. Para imóveis de luxo haverá um valor à parte, pois rondará os 10 mil euros.

Quanto ao segundo lugar no ranking em questão, sempre haverá Milão com outro bairro. Estamos falando sobre Moscou E Garibaldi. O custo dos imóveis aqui varia entre 8 e 10 mil euros por metro quadrado. Portanto, o preço de uma casa com área de 100 metros quadrados varia entre os 800 mil e um milhão de euros.

Aqui está quem está em primeiro lugar

Agora vamos descobrir juntos como seria Primeiramente Um dos bairros mais caros da Itália. É um bairro querido por muitas pessoas que querem morar nesta localização central por diversos motivos. Primeiro porque é um centro histórico lindo e cheio de locais para visitar e coisas para fazer. Em segundo lugar porque é muito provavelmente perto do local de trabalho e, finalmente, porque está perto de muitos meios de transporte que facilitam as deslocações.

Sempre falamos sobre Milão e em particular sobre seu bairro catedral Chegue a Brera, Castelo Sforzesco e Via Manzoni. Este é sem dúvida um bairro muito caro, com casas a custar cerca de 9.000 euros por metro quadrado e até 15.000 euros. Se você está procurando um bairro acessível para comprar uma casa, não deve escolher apenas esses bairros de Milão, mas em geral qualquer outra área da cidade. A capital lombarda está frequentemente no centro de polémicas devido aos elevados custos dos seus imóveis, tanto para venda como para aluguer, o que leva cada vez mais pessoas a deslocarem-se para os subúrbios e chegarem à cidade através de transportes públicos altamente eficientes, a partir dos quais ele responde.