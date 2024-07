Contas de gás e eletricidade, lista oficial mostra: Desligue esses aparelhos | São eles que destroem suas contas

Alguns especialistas montaram um ranking dos eletrodomésticos que mais consomem: Como – de verdade – economizar na conta.

Com a saída oficial do mercado protegido, milhões de italianos procuram formas de poupar para não enfrentarem surpresas desagradáveis ​​com as suas contas nos próximos meses. É claro que num contexto em que o mercado se torna maior, não faltam incertezas. Neste sentido, além de encontrar ofertas adequadas também Monitore seu consumo Acontece que foi uma jogada inteligente.

Este é exatamente o caso do verão, quando os dias ficam mais longos, a luz e o aquecimento são menos utilizados e muitas vezes são necessários ventiladores e aparelhos de ar condicionado para compensar. Este último, em particular, exige despesas significativas, que devem ser limitadas sempre que possível. Porém, a verdade é que o problema nem é do ar condicionado: Na verdade, alguns especialistas elaboraram uma lista de eletrodomésticos que representam o maior consumo, Até economizando custos por hora.

Lista de dispositivos com maior consumo

Embora ele esteja no porão neste momento, não podemos começar esta lista sem mencioná-lo Aquecedor elétrico. Pode parecer insignificante, mas consome em média 2 kWh; O que se traduz em um custo de 90 centavos por hora. Se isto já parece óbvio por si só, não devemos esquecer algo ainda mais negligenciado Chaleira elétrica. Hoje estão muito difundidos nas cozinhas modernas, mas em termos de energia não é diferente: o consumo médio ronda os 1,6 quilowatts por hora, o equivalente a cerca de 73 cêntimos de euro por hora.

Mas não termina aqui. Outros eletrodomésticos amplamente utilizados, como forno Microondas e fogão São ainda mais caros que os dois aparelhos mencionados, pois são essenciais para a cozinha diária. Em terceiro lugar encontramos Secador de cabelo, Também é amplamente utilizado e custa 72 centavos por hora. Considerando o uso frequente, podemos acabar por gastar até 5,50€ só para secar o cabelo.

Outros dispositivos que envolvem consumo significativo são fritadeira de ar, Que se tornou muito popular nos últimos anos devido à sua fritura saudável Relaxante de cabelo. Não devemos esquecer secador E Ferro: Utilizado em roupas recém-lavadas, também tem impacto significativo no consumo.

Algumas dicas para economizar

Economizar na conta pode fazer uma grande diferença, mas além de desligar alguns aparelhos, é uma boa ideia limitar o uso daqueles que você não pode prescindir. Em média, se você tiver um contrato de várias horas, Os horários noturnos e feriados são aqueles em que se utiliza uma tarifa mais barata na fatura. Finalmente, embora hoje em dia tenha se tornado óbvio, quando você compra um novo dispositivo, é sempre uma boa ideia verificar qual hardware ele possui. Classe de eficiência energética mais elevada.