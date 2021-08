AstraZeneca e sua combinação de vacinas: novas recomendações da OMS

EU ‘Organização Mundial da Saúde Fez novas recomendações sobre o uso de Vacina AstraZeneca Covid Está online Mistura de vacinas. Especificamente, conforme relatado por “SkyTg24”, a Organização Mundial da Saúde determinou que resposta imune A incidência com duas doses da vacina AstraZeneca anti-Covid é inferior à observada com a combinação das vacinas com a primeira dose de Astrazeneca e a segunda Rna, bem como com duas doses da vacina Rna.

Por outro lado, a vacinação assimétrica não parece ser eficaz se a primeira dose for de RNA e a segunda for de AstraZeneca.

No entanto, a própria Organização Mundial de Saúde ressaltou que é uma boa ideia usar a mistura da vacina apenas em alguns casos de interrupção do abastecimento, pois os estudos são em uma amostra limitada.

AstraZeneca e trombose: novas recomendações da OMS

Ao atualizar suas recomendações para a vacina desenvolvida pela AstraZeneca, a Organização Mundial da Saúde esclareceu que “uma relação causal entre a administração da vacina anti-Covid AstraZeneca e a síndrome é razoável, mesmo que o mecanismo biológico subjacente a ela não tenha sido elucidado. ” coalhada Coagulação e trombocitopenia, que ocorre entre 3 e 30 dias após a vacinação.

a Risco estimado Baseado em 1 caso por 100.000 adultos vacinados.

A maioria dos casos foi notificada no Reino Unido e na União Europeia, enquanto muito poucos casos foram notificados fora da Europa, apesar do uso generalizado da vacina nestes países.









Virgil News | 02-08-2021 13:34