A Europa pode finalmente resolver a “Questão do Sul”?

Na Itália, também estudamos no ensino médio: a chamada “Questão do Sul”, a grande lacuna de desenvolvimento e economia entre o norte e o sul do país.

O mesmo também se aplica à Europa como um todo, sendo a Espanha, a Grécia e a Itália os países mais afetados. Mas agora, com o financiamento sem precedentes disponível através dos programas de recuperação COVID-19 da UE, pode a Europa finalmente começar a preencher a lacuna Norte-Sul em qualidade de vida, oportunidades e desenvolvimento?

A perspectiva é a mais otimista desde o início da Grande Recessão em 2008 e a subsequente crise da dívida soberana que paralisou a Grécia, custando aos seus cidadãos um quinto de sua renda disponível. Quase metade do fundo de recuperação de € 800 bilhões irá para o sul do continente, onde as autoridades e as empresas podem começar a acreditar que o problema já persistente pode ser resolvido.

De acordo com uma análise recente da empresa de serviços financeiros Moody’s, o financiamento da recuperação poderia, de fato, dar um impulso significativo às economias da região sul. Prevê-se que o financiamento aprovado pela UE para a Grécia, Itália, Portugal e Espanha atinja 1,9% do PIB anual este ano até 2027, duplicando o investimento público no período após uma década de baixo investimento a nível nacional, regional e local. .

Mas a classe sul pode absorver o dinheiro de forma eficaz? A burocracia online e a corrupção estão há muito tempo entre as razões para a vulnerabilidade da região. De acordo com um relatório da agência de notícias italiana ANSA, a Itália ficou na parte inferior da classificação para absorver fundos de investimento da UE em 2019, usando apenas 30,7 por cento do financiamento acordado.

Este é um problema de nível de bloco. No final de 2019, o penúltimo ano do orçamento de sete anos da UE para este período, apenas 40%, ou cerca de 184 mil milhões de euros, do financiamento da UE acordado tinha sido desembolsado após as províncias terem cumprido os requisitos dos beneficiários.

“Os fundos de recuperação da UE proporcionarão um impulso econômico significativo para Grécia, Itália, Portugal e Espanha, à medida que suas economias se recuperam de uma contração média de 8,9% em 2020”, disse Sarah Carlson, vice-presidente sênior da Moody’s. “Assumindo que estes países recebem todo este financiamento, estimamos que haja um aumento de 0,7 pontos percentuais no crescimento anual em média entre 2021 e 2027, sendo a Grécia e Portugal os mais beneficiados.”

Embora a União Europeia pareça generosa em seu financiamento generoso, não é totalmente repudiada nesses esforços. O bloco entende que o Estreito do Sul pode ameaçar todo o esforço. Sem uma gestão fiscal única para a zona do euro, as frágeis economias do sul há muito pairavam sobre todo o ambicioso projeto.

Os mais afetados são os jovens. Nove das 10 maiores áreas de desemprego juvenil na zona do euro estão localizadas no sul da Europa. Em 2020, 39,4% dos jovens na Espanha estavam desempregados, seguidos por 34% na Grécia e 30,6% na Itália. A epidemia foi agravada por problemas econômicos. Em termos reais, a maior parte da região sul está agora desfrutando de menos prosperidade econômica do que antes dos Estados membros aderirem à moeda única, há 20 anos.

Como terceira economia da UE e membro fundador de toda a iniciativa, a Itália é a espinha dorsal do bloco, um fato que tanto a Comissão Europeia quanto o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, estão cientes.

Draghi, o ex-chefe do Banco Central Europeu, declarou que “as vidas dos italianos” estão agora em perigo, assim como “o destino do país” e “sua credibilidade e reputação como o estado fundador da União Europeia e o campeão do mundo ocidental “. A Itália será o maior beneficiário do financiamento de recuperação da União Europeia, com um total de 220 bilhões de euros em doações e empréstimos.

Embora a Espanha seja menor do que a Itália em termos de população e economia, tem sido um forte defensor da integração na UE e sua lealdade valeu a pena. A União Europeia concordou em fornecer quase 70 bilhões de euros em remessas não reembolsáveis ​​de 2021 a 2023, além de um montante semelhante em empréstimos.

A Grécia deve receber até 30,5 bilhões de euros até 2026, cerca de 17,8 bilhões em doações e 12,7 bilhões em empréstimos. O governo reconheceu que implementar o plano era um grande desafio e exigiria que a Grécia absorvesse o dobro da taxa anual normal de fundos da UE, aumentando o investimento privado em 30%. Ele também alertou que a Grécia deve ser cautelosa com os riscos inerentes aos exercícios, incluindo o risco de encontrar “comportamentos anteriores”.

Este é realmente o ponto crucial da questão. A “Questão do Sul” sempre foi levantada, pelo menos em parte, por causa dos comportamentos, tradições e valores fundamentais que são evidentes na região. Portanto, não apenas a reforma econômica é necessária, mas também a reforma humana.

Ficamos imaginando como isso é possível depois de ver a resposta à pandemia. Pessoas em todo o mundo foram solicitadas a ajudar e cooperar com o simples ato de colocar uma máscara. A maioria concordou, mas alguns recusaram, mesmo quando suas vidas dependiam disso.

Portanto, é razoável imaginar o quão adaptáveis ​​as pessoas são, especialmente quando se trata de negócios e hábitos financeiros. Há alguma garantia de que a maioria deles tenha se mostrado disposta a cooperar durante a pandemia, seja usando máscaras ou sendo vacinados.

É certo que a Europa como um todo espera que os melhores anjos reinem e que o Sul possa finalmente ascender igual à qualidade de vida nas outras regiões.

O baralho de cartas mais auspicioso está em exibição há muito tempo. A chave agora é como todos jogam bem.

John van Hausen e Mariella Radiali são jornalistas radicados em Milão.