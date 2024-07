Fiat Grande Panda: rivais elétricos, preços e informações

Carros urbanos elétricos com um O comprimento é de cerca de 4 metros. Esta é a identidade de um carro que está realmente destinado a brilhar A corrida para zero emissões Na Europa e na Itália nos próximos anos. Um episódio em que não bastarão os fabricantes sugerir carros, eles serão necessários Design para novos saboressugere A Muito mais animado e interessante Mover. É aqui que o novo se moverá Fiat Grande Panda, Encontraremos concorrentes europeus e coreanos, mas não os chineses neste momento, sobrecarregados nos últimos meses com tarifas europeias que os tornam economicamente não competitivos.

O italiano que chegará No mercado no outono Fornece uma referência às linhas simples de Série Panda, primeiro episódio Desde 1980, então com 338 cm de comprimento, foi agora reproposto num modelo de 399 cm, portanto muito maior até que a geração atual, com 368 cm de comprimento, que permanecerá em produção até 2030 no Pomigliano d’Arco fábrica, com o nome Pandina. Em vez disso, o Grande Panda será construído na fábrica de Kragujevac, na Sérvia, e mantido em sua própria fábrica. Perfil de cunha Numa clara referência ao passado, todos com uma bagageira de 361 litros. O interior foi bem cuidado Cinco passageiroscom um display de instrumentos de 10 polegadas acompanhado por um segundo display de 10,25 polegadas no centro do painel.

O novo Big Panda será sua referência Alternativa elétricacom Bateria de 44 kWh A capacidade de autonomia declarada é de até 320 km. A potência do motor elétrico é de 83 quilowatts, ou seja 113 cvMas uma cópia com O preço ronda os 25 mil euros. Uma variante com motor híbrido também foi anunciada oficialmente, mas o primeiro jogo do Grande Panda é todo com Competição Emissões Zero. READ Dedução de ajudantes para aqueles que não são autossuficientes

