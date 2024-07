A era do Audi A5 começa em nome do esporte

Aparência elegante – O Audi A4 será descontinuado definitivamente para dar lugar ao novo carro Audi A5, o primeiro modelo baseado na nova plataforma PPC (Premium Platform Combustion), uma arquitetura de quatro anéis destinada a automóveis equipados com motor de combustão frontal longitudinal. O novo A5 apresenta: projeto Muito mais Atleta Comparado com o A4 anterior. lá Sedã Possui teto bastante inclinado, com spoiler integrado, enquanto a porta traseira lembra as variantes Sportback. O A5 não é menos esportivo direto em frentecom um aspecto muito dinâmico graças ao vidro traseiro quase horizontal e Spoilers Para o teto. Em ambos os modelos, há uma faixa de luz conectando os faróis, enquanto na parte inferior é possível ver as pontas de escapamento retangulares. o Antes É dominado por uma grade tridimensional em forma de favo de mel e faróis nítidos.

Comunique-se com luz – Falando em luzes, o que há de novo Audi A5 Adota a tecnologia de segunda geração OLED, que é o mesmo do Q6 e-tron. As luzes traseiras comunicam com o ambiente circundante explorando a interação Car-to-X e o aviso preventivo para os condutores que os seguem em caso de perigo: as luzes utilizam símbolos de aviso que são ativados em situações críticas de condução ou trânsito ou se determinadas funções de assistência preditiva entrarem em ação (por exemplo, travagem de emergência). Oito horas se destaca Assinaturas luminosas Para luzes diurnas, faróis LED e faróis OLED podem ser selecionados através do sistema multimídia ou através do aplicativo do smartphone.

Um carro híbrido moderado avançado – o novo Audi A5 Estreia tecnológica Híbrido suave plus 48V, que suporta o motor de combustão para maior eficiência. O chamado básico Gerador de energia (PGT), que consiste em um motor elétrico integrado a redutor, eletrônica de potência, sistema de refrigeração dedicado e atuador. PGT aumenta a dose de eletricidade no Audi Mild Hybrid, reduzindo o consumo e as emissões de CO2, mas também contribuindo para a máxima dirigibilidade 24 cv e 230 Nm Do casal. Durante a desaceleração, atua como gerador elétrico, permitindo a frenagem eletro-hidráulica: Motor elétrico Ele gerencia a maior parte das operações diárias de frenagem, trabalhando em conjunto ou confiando as demais operações de desaceleração média e alta apenas aos freios convencionais.

De 150 a 367 cv – Abrindo a gama A5 está o turbo 2.0 TFSI de 150 cvcombinado com a transmissão de dupla embreagem S tronic e também é oferecido no modelo da 204 cv (Neste caso também com tração integral). Muito provavelmente em Itália, onde chegará o A5 Fim de 2024o motor preferido seria 2.0 TDI de 204 cv, que utiliza tecnologia híbrida moderada plus e reduz as emissões em 10 g/km e o consumo em 0,38 litros por 100 km. O motor de quatro cilindros, combinado com uma caixa de dupla embreagem, está disponível com tração dianteira e integral. Está confirmado que está no topo da gama S5equipado com TFSI V6 O V8 de 3,0 litros e 367 cv é alimentado por um único turbocompressor variável e também está equipado com tecnologia MHEV plus, o que se traduz em menos 0,74 litros de consumo por 100 km e menos 17 g/km de CO2. No modelo A5 Sport, Tração nas quatro rodas De série, vem acompanhado de um diferencial traseiro, capaz de distribuir o torque entre as duas rodas para conter a subviragem e melhorar a agilidade.

Palco digital – Os novos Interior A plataforma digital da Audi, que a marca define como “teatro digital”, é composta por painel de instrumentos digital de 11,9 polegadas e display digital. Tela curva Com tecnologia OLED para o sistema multimédia de 14,5 polegadas, ao qual se junta ainda outro ecrã de 10,9 polegadas dedicado ao passageiro integrado no tablier. para’Largura da cabeça Foi radicalmente renovado e fornece informações relacionadas tanto com a dinâmica do veículo (velocidade e sistemas de assistência ativa) como outras informações úteis, como instruções do navegador ou dados multimídia. Todos os sistemas “funcionam” no novo sistema prédio eletrônicos E3 1.2 Que, através de cinco plataformas informáticas, controla e processa todas as funções do automóvel graças ao seu grande poder computacional.