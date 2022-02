la newsletter de «la Lettura»- Corriere.it

di Redazione Cultura

Leia 4 via e-mail o diário do suplemento cultural com uma análise política e a antecipação da saga da psicologia Anna Lembke (Roi), que participou do documentário Netflix The Social Dilemma. Extra nell’App: il rapporto Europa-Oriente

La crisi finanziaria del 2008 indebolito la fiducia nel capitalismo. E la pandemia ha rilanciato il ruolo dello Stato, sia come fornitore di servizi pubblici, in primo luogo quelli sanitari, sia per il il rilancio dell’economia. Sembrerebbe dunque aprirsi un maggiore spazio per l’iniciativa della sinistra socialista. Parte desta premessa un’analisi de Antonio Carioti, dedica-se a todos os sinistros em diversos partidos do mundo, que chegou em 4 de fevereiro no boletim informativo da Lettura. E che antecipa 7 página sull’argomento nel nuovo numero del suplemento, il #532, sabato 5 febbraio in anteprima nell’App dell’inserto e domenica 6 in edicola. Dall’America Latina in cui si sta assistendo a una svolta a sinistra — ma rinnovata anagraficamente e ideologicamente — até all’Europa con i casi di diversi Paesi, inclusive il Portogallo in Costa cui si sono riconfermati primo del socialisti.

READ Bônus sem ISEE, novas medidas do decreto Sostegni Bis Nell’App de la Lettura para smartphone e tablet (scaricabile Loja de aplicativos e Google Play) Intanto i lettori trovano il Tema del Giorno, l’extra quotidiano solo digitale. Venerd 4 di Pierluigi Panza, giornalista e saggista (tra i suoi libri: Orientalismo, Guerini e Associati, 2011), e riguarda il rapporto Europa-Oriente: storia di una recíproca fascinazione, ma anche di incomprensioni e stereotipi. Su la Lettura #531, o artigo de Gianluigi Colin no volume de Arturo Carlo Quintavalle Viaggi a Oriente. Fotografia disegno racconto (catalogo delle opere a cura di Claudia Cavatorta e Paolo Barbaro, Skira).

L’App de la Lettura oferece todos os arquivos de 2011. Gli abbonati pode acessar o conteúdo dell’App anche da área de trabalho, a partir do início da qui (página da cui possibile avviare la sottoscrizione: 3,99 euro al mese ou 39,99 l’anno; una settimana gratis). Além disso, l’abbonamento si pu regalar desta pagina ou adquirindo um Gift Card nelle Librerie.coop.