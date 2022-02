Ferrari, vendite da record nel 2021: premia tutti i dipendenti

Ferrari Daytona, o novo jogo de Maranello

Em um período de crise para o settore auto, che come ben sappiamo registra um calo contínuo das immatricolazioni de 2020, após o início da pandemia de Coronavirus e de várias mudanças e bloqueios, c’è ancora chiulting riesis e diss.

A situação dramática do calo delle immatricolazioni continua purtroppo senza sosta, lo abbiamo visto anche nei giorni scorsie ad aggravarla si è sommata anche la carenza di microchip e il conseguente ritardo nella produção e nella consegna di nuove auto. Eppure c’è un marchio italiano che vanta um resultado do registro, che tem visto crescer e suoi utilil del 37%: Ferrari.

La Casa del Cavallino Rampante tem visto um 2021 estrepitoso, e os números são destinados a crescere grazie all’arrivo della nuova Purosangue. Por Ferrari qui lo scorso anno è stato da record, le unità vendute dal brand sono state in tutto 11.155, com um ótimo +22% rispetto al 2020 e +9,18% sul 2019 (ancora mais importante, trattandosi di epoca pré-Covid) quando le immatricolazioni era no estado em tutto 10.131 e la Casa di Maranello superò per la primeira volta la quota 10.000 vetture consegnate.

Venha antecipar, l’utile netto lo scorso anno è stato pari a 833 milhões de euros, com +37% rispetto al 2020, e ricavi netti pari a 4,27 miliardi.

Le parole dell’ad di Ferrari Benedetto Vigna

Com grande soddisfazione, l’ad ha commentato: “Resultati finanziari record del 2021 dimostrano ancora una volta la força do nosso modelo de negócios. Abbiamo gesticulou com atenção uma raquete ordini impressionante, em linha com a nossa estratégia de voltar a perseguir uma crescida controlada e preservar a esclusividade do março”.

Le novita del Cavallino

Nel 2021 na Casa Ferrari chega a diversas novidades importantes. Prima di tutto é stata lanciata sul mercato la nuova 296 GTB, o cupê com motor V6 e para a primeira volta de Maranello com plug-in de sistema ibrito, em grau de aplicação, uma potência completa de 830 CV. E não é tudo, abbiamo visto infatti anche la nuova SP3 Daytona e la Icona, realizzata prendendo o stesso spirito e l’anima delle SP1 e SP2 Monza.

La crescita del fatturato é stata determinado anche de um gamma prodotto molto ricca, oltre che spinta dalle performance da família SF90 e delle speciali. C’è da aggiungere comunque che anche i programmi di personalizzazione del brand hanno gerar um forte valor agregado. Ferrari 812 Competizione é um dos melhores supercarros eccezionali apresenta um Maranello ao ano, a Ferrari termica mais potente de sempre, com motor V12 aspirado no grau de erogar 830 CV.

Il debutto di Ferrari Purosangue

E a novidade do Cavallino Rampante não finisco aqui, em 2022 é o ano do lançamento do Purosangue, il nuovo SUV ‘strategico’, que provavelmente vai apresentar o prossimo mese di settembre, e o que pode acontecer é o powertrain stesso della 296 GTB (no momento so solo ipotesi, nulla di confermato).

Para a primeira vez que a Ferrari entra no segmento de SUV, os outros são tra i più proficii del mercado auto. Ed é para este que é Maranello o grande obiettivo para o 2022 é quello di migliorare ulteriormente i già ottimi livelli di vendite and gli utilis.

Il bonus por i dipendenti

Ma arriviamo al focus della notizia: il premio por cerca de 4.500 dipendenti della Ferrari na Itália. A casa automobilística garante um bônus de produção de 12.000 euros para os resultados de 2021. Você confere ao CEO Benedetto Vigna.