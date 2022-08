A Alemanha sairá do euro? | Appiápolis

Escrito pelo alemão Juríz Lopez* –

Após a conclusão do Brexit, a hipotética saída da Alemanha do euro exigirá a criação da zona do euro e o início de novos mapas econômicos europeus que pressupõem um retorno a partes econômicas apertadas.

Saída da Alemanha da zona do euro?

Como Joel Kotkin observou na Forbes, por décadas, “os países nórdicos (Alemanha, Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda, Finlândia e Reino Unido) compensaram taxas de fecundidade extremamente baixas e demanda doméstica em declínio com a chegada de imigrantes e a criação de economias altamente produtivas e orientadas para a exportação”. Assim, seguindo o princípio Schuldenbremse (freio da dívida) que a Alemanha introduziu em sua constituição em 2009 com o objetivo primordial de que “cada geração pague suas próprias despesas e não amortize os impostos que seus filhos pagarão na forma de dívidas”, a Alemanha obrigá-lo a obter sucessivos superávits econômicos nos últimos cinco anos graças às taxas de juros negativas aplicadas pelo Banco Central Europeu.

No entanto, Charles Dumas, da Lombard Street Research London, diz: “A adesão ao euro encorajou a Alemanha a buscar uma estratégia comercial cara às custas do consumo doméstico e da produtividade da economia, mas agora a cura necessária para as doenças da zona do euro forçará uma aumento ainda maior. Inflação da Alemanha, estagnação deflacionária As mudanças prolongadas em importantes mercados da zona do euro e as transferências contínuas de recursos oficiais para parceiros.”

Em 2010, o Fundo Monetário Internacional (FMI) instou as autoridades alemãs a implementar políticas para “estimular o crescimento da procura interna, pois isso teria efeitos positivos de contágio significativos na zona euro e no mundo”, onde o crescimento do consumo interno alemão poderia ser Alemanha. Salva-vidas contra a recessão. No entanto, a constituição alemã considera um orçamento equilibrado quando se atinge um déficit federal igual a 0,35% do PIB, de acordo com o princípio de Schuldenbrems (contenção da dívida) que a Alemanha introduziu em sua constituição em 2009 com o imperativo de que cada geração pague suas contas e faz isso. Não amortizam os impostos que seus filhos vão pagar em forma de dívida

Portanto, a Alemanha teria tido superávits econômicos consecutivos nos últimos cinco anos com uma queda no exercício fiscal de 2021 de 4% (um superávit de cerca de 173.000 milhões de euros) devido ao fato de que as taxas de juros zero ou negativas aplicadas pelo Banco Central Europeu exigem menos para reembolsar a dívida pública e possibilitar a acumulação de Reservas para fazer face à crise social e económica provocada pelo COVID-19 com o reforço maciço de 4 investimentos estimados em 20.000 milhões de euros para reanimar a economia. No entanto, neste momento, a Alemanha será sobrecarregada com uma escassez de reservas de gás, na medida em que uma redução completa do abastecimento de gás russo pode significar para a Alemanha uma contração que os analistas estimam em 200 mil milhões de euros até 2023 devido à paralisia. Indústria forçada Isso terá efeitos colaterais na entrada da economia em recessão e aumento da taxa de desemprego, juntamente com hiperinflação e liquidação de superávits comerciais.

Mapeando os novos mapas econômicos europeus

Por outro lado, o aumento das taxas de juros pelo Banco Central Europeu, juntamente com a aceleração da inflação, levará à estagnação dos salários reais na Alemanha, ajustes fiscais e uma forte contração do consumo doméstico, nas palavras de Charles Dumas de Lombard. Street Research London “Devolver o valioso marco alemão reduziria os lucros, aumentaria a produtividade e aumentaria a renda real dos consumidores, então, em vez de emprestar o excesso de poupança aos países periféricos, os alemães poderiam desfrutar de melhores padrões de vida em casa.

A hipotética saída da Alemanha do euro significaria o início da colonização da zona do euro e o início de um novo mapeamento econômico europeu, o que significaria o retorno a segmentos econômicos estreitos e a vitória dos Estados Unidos com a conquista da balcanização da Europa. Assim veremos a transformação da atual Zona Euro nas seis Europas (Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Áustria), deixando o resto dos países europeus (Portugal, Espanha, Itália, Irlanda, Grécia, Eslovénia, Malta e Chipre), desenhados em seus anéis orbitais, obrigados a retornar às suas moedas nacionais e posteriormente sofrer uma desvalorização do valor.

Os países do entorno da Europa não deveriam desenvolver economias fortes para compensar o declínio demográfico, baseando sua economia na chamada “dieta mediterrânea”, cujos principais ingredientes eram a prosperidade urbana, o turismo e o consumo local que criavam pratos simples e excelentes, com sabores fortemente sugestivos e preços exorbitantes, mas sem conteúdo culinário Tem prazo de validade impresso porque está onerado por dívidas públicas exorbitantes. Como resultado, o aumento das taxas de juros pelo Banco Central Europeu para conter a inflação levará a uma escalada no pagamento da dívida desses países, bem como sua fome financeira, o que levará a mais impostos, uma redução brutal no número de funcionários públicos , e sua desmontagem. Saúde pública, cortes salariais e máxima flexibilidade no mercado de trabalho.

Assim, Peter Morici, economista e professor da Universidade de Maryland, disse à Fox: “A necessidade de união fiscal na zona do euro e de que o Banco Central Europeu assuma um papel semelhante ao do Federal Reserve dos EUA não chegará a tempo. resgatar os países da periferia e considerar a possibilidade de que “esses países saiam do euro para imprimir sua própria moeda e resolver seus problemas como fizeram os Estados Unidos na esteira da crise financeira”.

Além disso, o declínio nas exportações devido à contração do consumo interno da União Europeia devido à estagnação econômica (o comércio entre os estados membros da UE atinge 60% do seu volume total de comércio) e o declínio em sua competitividade em relação aos demais países. Do mundo, (com casos especiais ocorrendo em países exportadores tradicionais como a Finlândia) poderia levar à criação de uma Confederação Escandinava (composta por Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Letônia, Estônia e Lituânia) implicando um retorno à estanqueidade. cabines. O resto da Europa Central e Oriental (membros da chamada Europa emergente), com exceção da Hungria, integrará o chamado “arco de fraturamento europeu” que se estende desde os estados bálticos até a Ucrânia europeia, passando pela Polônia, a República Tcheca República, Eslováquia, Romênia e Bulgária permanecerão atraentes na órbita dos Estados Unidos e formarão um muro A nova Berlim, sem excluir um novo conflito nos Bálcãs no cenário da Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e Rússia.

********************

*Analista espanhol de economia e geopolítica. Além do Diario SIGLO XXI, colabora em outras mídias digitais espanholas e latino-americanas como Bottup, España Liberal, Libre Pensador, Socialdemocracia.org, Alainet, CubaNuestra, Plano-Sur.org, Entorno-empresarial.com ou El Mercurio Digital .