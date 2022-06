Dia Mundial dos Oceanos 2022

Com 70% da extensão, o oceano é a parcela azul que faz do nosso planeta o que é. Absorve cerca de um terço do dióxido de carbono produzido e libera 50% do oxigênio que respiramos.

O sustento de 3 bilhões de pessoas, que dependem da economia pesqueira para suas vidas, depende de sua existência.

No entanto, os mares estão ameaçados pela poluição, acidificação e superexploração: todos os fenômenos pelos quais o homem é responsável. É por isso que a consciência é o ponto de partida para corrigir o ciclo, começando pelas escolhas diárias que cada um de nós faz.

Dia Mundial dos Oceanos: quando comemorar

Oficialmente fundada por Nações Unidas Em 2008, Dia Mundial dos Oceanos (dia mundial dos oceanoscomemoro8 de junho Todos os anos, a fim de conscientizar sobre as ameaças que afetam os espaços aquáticos, educar e participar de projetos de proteção e prevenção.

Mas seu nascimento remonta a 1992, quando o Canadá propôs sua criação na Cúpula da Terra no Rio de Janeiro.

Hoje é uma data em que cada país inclui reuniões, instalações, workshops e festivais que duram vários dias. O tema deste ano é Revitalização: Ação Coletiva para Proteger o Mar. por aqui atribuições Mais novo e interessante no calendário.

Dia Mundial dos Oceanos: Festivalmar

MilãoJá envolvido em transe semana de designFoi escolhida como cidade internacional para os eventos mais interessantes.

Este é o caso de FestivalmarE a Três dias de reuniões programadas, apresentações e workshops8, 9 e 10 de junho em espaçosforno anterior garganta (Pass Naviglio Pavese).

Projetado por SOMENTE MUNDIAL Em apoio à campanha 30 x 30 Itália (para proteger 30% dos mares italianos até 2030), o festival leva à descoberta de maravilhas subaquáticas e alertas de ameaças sugerindo soluções.

começar com Discussão da Lei Salvamari que acaba de ser aprovada no Senado em nome de Disposições para a valorização de resíduos no mar e águas interiores e a promoção de uma economia circular.

e continua com Grande limpeza do marrealizar a limpeza da área Navigli Que combina atividade física com trabalho ambiental em associação com a marca adidas e Run For The Oceans.

Festivalmar 2022: Programa

durante o evento próximo projetoque surgiu de uma colaboração com a Fastweb, para ampliar a proteção de trechos costeiros por meio da criação de áreas marinhas protegidas onde a pesquisa científica e a educação ambiental se unem.

Eles não vão falhar grupo de DJs e apresentações musicais de artistas como Max Casacci, fundador da Subsonica, DJs Calamity Jade e Splendore, ou Martini Police + The Body Heat que estreia dia 10 de junho no noite AzulTarde plástico de Milão.

A arte se formará a serviço do mar desenho ao vivo de desenho e designer de movimento David BagliardiniNa exposição as maravilhas e fragilidade do ecossistema marinho Ars Maris.

Haverá também muitos workshops criativos e educativos sobre o tema submarino para adultos e especialmente jovens: porque as novas gerações são o motor da mudança.

Dia Mundial dos Oceanos 2022: Semana do Oceano em Milão

De 8 a 12 de junho O primeiro show acontecerá Semana do Oceano em Milãopor iniciativa Fundação Um Oceano Centra-se na gestão sustentável dos recursos marinhos, que também têm um forte valor económico.

Os locais para exposições e reuniões serão museus, parques e locais relacionados à água.

Ocean Week em Milão: o que e onde

alguns exemplos? todo o mundo ‘Aquário Cívico Poderá visitar uma exposição dedicada à economia do mar e participar em visitas guiadas gratuitas, bem como Museu Cívico de História Natural de Milão.

No no meio da água Milão será realizada de 9 a 11 de junho conversa do oceanoEncontros com pessoas associadas aos oceanos como freeiving Chiara Obinomundo Oceano, Sandro Carnellmares Ambrogio BeccariaE o surfista Hugo Fuque detém o recorde da onda mais alta surfada e alguma vez registada (35 metros da Big Mama em Portugal).

Dia Mundial dos Oceanos 2022: Workshops

No BAM – Biblioteca de Árvores Você poderá assistir às apresentações musicais imersivas de ondas sonoras Na noite de 10 de junho, para Contos de um oceano noite de 8 de junho.

Também aqui estão galerias de fotos, como floresta de animais marinhos e sonoro como musica do mar.

Também abaixo estão as oficinas de educação científica dedicadas à observação de microrganismos marinhos ao microscópio, e oficinas artísticas, como a criação de animais marinhos de cerâmica.

Dia Mundial dos Oceanos 2022: Festa

Participe também de eventosAssociação Nacional de Navegantes Italianos Com uma galeria de fotos da Antártida ilhas flutuantes E a cerimônia de encerramento ao som da marinha italiana

Dia Mundial dos Oceanos 2022: Online

Outros deuses fora de Milão? EU ‘8 de junho, 17h30, em mim diferençaO webinar será realizado online Campus Ravenna Oceans Organizado por ocasião do Dia Mundial dos Oceanos pelo campus.

Há mais de 30 anos, esta instituição realiza ensino e pesquisa de excelência na vida no mar e no mar como ambiente de vida.

o Alunos de um curso de alma mater em biologia marinha associada de Rovinj (Croácia) Onde estão, com seus professores, para o treinamento anual de laboratório no mar.

Mais uma transmissão ao vivo está sendo lançada pelo CTS Ambiente Marinho e Costeiro da CNBA (Coordenação Nacional de Biólogos Ambientais).

Falamos sobre o Mediterrâneo com especialistas italianos que trabalham neste campo em organismos de pesquisa e universidades. aqui está Link Para ver a transmissão ao vivo das 15:00 às 17:00.

Dia Mundial dos Oceanos 2022: em Trieste

em TriesteInstituto Nacional de Oceanografia e Geofísica Experimental promover comReserva Marinha de Miramar e tudo WWF Um rico programa para escolas e público de todas as idades, na sede da Beirut Road 2.

E à tarde, às 18h30, no Salon degli Incante, a exibição do filme:Segredos do Golfo de TriestePor Pietro Spirito e Luigi Zanini (Para mais informações: www.ampmiramare.it)

Para comemorar o Dia Mundial da Conscientização dos Oceanos, coletamos Galeria 10 Dados atualizados que é bom saber sobre o Blue Lung.

