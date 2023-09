2 Notícias da China movimentando os mercados hoje. O que acontece no mercado de ações?

o Mercados hoje Dominado por notícias vindas de ChinaMesmo que o Banco Central Europeu – na sua reunião de ontem – e a Reserva Federal – que se prepara para a reunião da próxima semana – tenham apresentado ideias interessantes aos investidores.

o Ações asiáticas Registrou um aumento forte e prolongado Ações globais sobemIsto ocorreu depois de dados económicos chineses melhores do que o esperado terem alimentado sentimentos positivos resultantes das expectativas de que as campanhas de aperto da política monetária levadas a cabo pelos principais bancos centrais do mundo estão a aproximar-se do seu pico.

Sinais de que a última vaga de medidas de apoio de Pequim estão a estabilizar a economia surgiram nos dados de vendas a retalho e de produção industrial de Agosto, divulgados esta manhã. No entanto, O setor imobiliário da China enfrenta dificuldades Isto continuou a causar preocupação e os índices chineses fecharam a sessão no vermelho.

ao mesmo tempo, Banco Central Europeu Ele pode ter decidido pela última vez aumentar as taxas de juro, que atingiram agora um nível recorde de 4,50%. lá Alimente-o A caminho da reunião da próxima semana, os aumentos provavelmente estagnarão. Os mercados esperam que a crise acabe.

China é protagonista dos mercados com 2 novidades

Sinais contraditórios vêm do Dragão, que tem sido monitorizado de perto no seu caminho para a recuperação.

O que despertou otimismo foram os números atualizados Vendas no varejo e produção industrial Que acelerou em agosto com um crescimento melhor do que o esperado, de acordo com dados do Office for National Statistics divulgados na sexta-feira.

As vendas no varejo cresceram O índice subiu 4,6% em agosto em relação ao ano passado, superando as expectativas de 3% em pesquisa da Reuters. O aumento também foi mais rápido do que o ritmo anual de 2,5% observado em julho.

A produção industrial aumentou Anualizado em 4,5% em agosto, melhor que os 3,9% esperados e mais rápido que os 3,7% registrados em julho.

Contudo, o investimento em activos fixos aumentou 3,2% em termos homólogos em Agosto. Isto não correspondeu às expectativas de um aumento de 3,3% e foi mais lento do que o ritmo de 3,4% reportado em Julho.

Este número diminuiu devido à notável queda nos preços Investimentos imobiliários Devido à desaceleração dos investimentos em infraestrutura. Apenas o setor manufatureiro testemunhou um aumento no ritmo dos investimentos.

O porta-voz do Departamento de Estatísticas, Fu Linghui, disse mercado imobiliário Ainda está em período de “adaptação” e tem testemunhado queda nas vendas e nos investimentos.

Um relatório separado mostrou mais Queda significativa nos preços das casas novas em 10 meses Outro lembrete dos problemas do sector imobiliário, depois de a Moody’s ter reduzido as previsões do sector para negativas na quinta-feira.

Portanto, se por um lado há uma recuperação do dragão, por outro o setor imobiliário continua a suscitar receios de instabilidade. Com estas 2 Notícias conflitantesOs mercados asiáticos celebraram, mas numa atmosfera menos entusiasmada na China.

Fed, BCE e petróleo: quais são os sinais para os mercados bolsistas?

O Banco Central Europeu aumentou as taxas de juro para um recorde de 4,50%, mas deu a entender que este último aumento pode ser o último. Contudo, as perspectivas económicas são sombrias, com o agravamento do crescimento e a inflação a aumentar, em média, devido ao regresso das pressões energéticas.

Entretanto, os dados dos EUA mostraram que os preços no produtor subiram mais do que o esperado em mais de um ano em Agosto, e as vendas a retalho subiram mais do que o esperado. Mas estes dois números foram inflacionados devido ao aumento dos preços da gasolina.

Como resultado, os comerciantes estavam apostando que… O Fed vai pular um aumento nas taxas Na próxima semana, no que poderá ser o fim do ciclo de aperto.

Nos mercados de energia, Óleo cru O comércio asiático continuou a crescer, atingindo novos máximos desde Novembro.