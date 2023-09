Campeonatos Mundiais de Esqui: um resultado muito positivo

Comentários 15 dias após o término dos Campeonatos Mundiais de Montecchio Maggiore e Vicenza – Campeonatos Mundiais de Esqui

grande sucesso

para Campeonatos Mundiais de Patinação de Velocidade Realizado em Montecchio Maggiore e Vicenza de 25 de agosto a 3 de setembro. Uma aposta de sucesso confirmada pelos números de participação, audiência e comunicação associados ao evento:

49 países presentes, representando os cinco continentes

764 participantes nas delegações oficiais, entre atletas, técnicos e administradores

150 pessoas entre a Federação Internacional, o comitê organizador e voluntários.

Tendo em conta que as diferentes delegações

Eles chegaram à região vários dias antes do início das seletivas oficiais e que alguns planejavam treinar em Montecu também em abril e maio, com público no hotel superior a 17.000,

Destes, cerca de 11 mil estão ligados às delegações, à Federação Mundial e ao Comitê Organizador

6.000 vinculados a públicos estrangeiros e a diversos sites italianos.

Dentro de 9 dias de eventos

De 25 de agosto com a cerimônia de abertura até 3 de setembro com a conclusão da maratona, o número de espectadores foi estimado em aproximadamente 25.700 espectadores nas arquibancadas montadas na pista de esqui Alte Ceccato, na “Sorelle Ramonda Arena” e ao longo da 100 Percursos de 10 metros de Vicenza na Via Mazzini e a maratona ao longo do circuito de 4,7 km.Em Montecchio Maggiore.

A cobertura da mídia foi particularmente interessante. Participaram muitos jornalistas de países onde o snowboard é um dos esportes mais seguidos, como Colômbia, Taipei Chinês, Equador e Portugal.

A transmissão ao vivo dos diferentes dias da competição gerou 233.065 visualizações com 85.103 usuários únicos conectados de 111 países e mais de uma centena de vídeos foram carregados no YouTube com um número muito elevado de visualizações, mais de um milhão de visualizações no total.

Mais de 600 reportagens dedicadas foram publicadas nos meios de comunicação de todo o mundo e nas páginas do Instagram e Facebook do COL, World Skate e respectivas Federações Nacionais, e diariamente foram publicados diversos posts que alcançaram um total de mais de 500.000 interações.

“Como a comissão organizadora

Estamos muito satisfeitos com a forma como foi realizado o Campeonato Mundial de Patinação de Velocidade. – anuncia o Coronel-Chefe com entusiasmo Caverna de Antônio –

Foi um enorme compromisso que não teria sido possível sem o tremendo trabalho do Comité, da Associação de Esqui Alte Ceccato e de um grupo fantástico de pessoas que nos apoiaram, voluntários, associações locais, empresas, a Região de Veneto e a Província de Veneto. Vicenza É claro que as administrações municipais de Montecchio Maggiore e Vicenza estão próximas de nós desde o início da nomeação.

Uma longa jornada que enfrentou momentos difíceis, mas que conseguimos superá-los graças a esse espírito de equipe. O feedback da World Skate e das federações que participaram no evento tem sido excelente e penso que os números falam por si. Estamos agora prontos para embarcar numa nova época competitiva com o entusiasmo que esta experiência deixou em todos nós e com a esperança de que os cidadãos e as empresas que se aproximaram da nossa área possam continuar a acompanhar-nos e a apoiar-nos.”

“Os números testemunham

“Participação extraordinária do público e superação das expectativas: em uma semana, o Campeonato Mundial de Esqui da Córsega deu um impulso incrível à cidade, ao esporte e à economia local, especialmente ao alojamento e às instalações turísticas”, declarou o prefeito Montecchio Maggiore, Gianfranco Trappola.

“À medida que o evento se difundiu amplamente também através dos canais online, as imagens dos locais icónicos de Monchio Maggiore ultrapassaram não só as fronteiras regionais e territoriais, mas também as fronteiras nacionais. Este interesse traduziu-se em oportunidades de promoção da zona, o que tenho a certeza que irá despertar a curiosidade sobre a nossa cidade e atrair novos visitantes, incluindo estrangeiros. A organização e a região responderam da melhor forma.

Muito obrigado –

Destaques do Prefeito – vai para a comissão organizadora local, para todos os voluntários que tornaram possível este importante evento graças à sua disponibilidade, para as forças policiais pelo seu serviço de segurança impecável e infalível e para os muitos prefeitos da região de Vicenza que abraçaram e compartilharam o Copa do Mundo conosco E participe da cerimônia de abertura.

Para chegar ao Campeonato Mundial de Patinação de Velocidade de 2023, já se passaram 55 anos desde a primeira e histórica edição organizada por Montecchio Maggiore: a esperança é que no futuro a espera seja menor para voltar a vivenciar novamente este encantador festival esportivo. “

leon Zélio,

O Assessor de Esportes e Grandes Eventos do Município de Vicenza anunciou:

“A escolha de participar na organização deste prestigiado evento e de trazer uma das suas competições mais emocionantes para debaixo dos muros do Viale Mazzini foi grandemente recompensada pela grande participação de um público entusiasmado que, juntamente com a competição desportiva, pôde admirar a vivacidade e atividade de uma cidade hospitaleira.

A valorização de Vicenza através de grandes eventos desportivos é um objetivo que perseguimos com grande determinação porque alia a promoção da imagem da cidade aos valores positivos que o mundo do desporto pode transmitir.”

Região do Vêneto

Apoiou a World Series anunciando grandes eventos.

Melina ChiquitoConselheira do Conselho Regional, acompanhou de perto o evento, projeto que começou quando assumiu o cargo de Prefeita de Montecchio Maggiore:

“O Campeonato Mundial de Patinação de Velocidade terminou há poucos dias, e o entusiasmo e a atmosfera animada que o mundo trouxe ao nosso dia a dia ainda permanecem em Alte di Montecchio Maggiore. Nosso povo vai se lembrar desta semana cheia de competições e juventude há muito tempo , esportes, amizade, hospitalidade,.. .

Tudo foi perfeito, graças à maravilhosa organização da Federação Desportiva Esqui Corsa Alte Cicato.

Muito obrigado e apreço à comissão organizadora:

Mas também aos voluntários e ao presidente Sabatino Araco Pela sua presença e apoio contínuo desde a sua nomeação.

Como os skatistas me ensinaram: “Um, dois, três, Alte Ceccato Alè!” Nos vemos nos próximos sucessos!

A Copa do Mundo foi organizada

Em estreita cooperação com os municípios de Montecchio Maggiore e Vicenza e FISR, do COL “World Skating Racing 2023”, que se refere à histórica empresa Skating Alte Ceccato.

O presidente do COL é Antonio Grotto, enquanto os demais membros são Chiara Cavallo, Monica Frejo, Giulia Buzan e Francesca Sigala..

O evento foi realizado sob os auspícios da World Skate e patrocinado pelo CONI, a Região Veneto e a Província de Vicenza.

Muitas empresas apoiaram o evento, incluindo

Sorel Ramonda e Accio del Ciampo como parceiros principais;

Banca delle Terre Venete, Zorzetto Acciai e ATP Roller como parceiros oficiais

Rádio Bella Monilla e Rádio Gelosa como rádios parceiras.

Fonte: Massimo Zanotto