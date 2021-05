Bolsa de Valores da Itália, Comentário sobre a Sessão de Hoje (6 de maio de 2021)

Os dados trimestrais da corporação tiveram um desempenho melhor do que o consenso do analista. A Telecom Italia recebeu a TIM após uma parada devido a sobrecarga negativa no início da sessão

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Pequenos declínios foram registradosApós a forte alta registrada no dia anterior.

Às 4:45 pm FTSEMib Caiu 0,05% para 24.453 pontos, após flutuar entre o nível mais baixo em 24.371 e 24.677 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia All Share Diminuiu 0,07%. Também sinal de menos para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,32%) e l Estrela FTSE Italia (-0,81%).

O Bitcoin Caiu para pouco menos de $ 57.500 (cerca de € 47.500).

Ele Ela Espalhar Btp Bond Ele se expandiu para 110 pontos.

EU ‘euro É relatado em $ 1.205.

Títulos se destacam no setor bancário.

UniCredit Registra um salto de 4,99% para 9.287 euros, Após a propagação Resultados financeiros do primeiro trimestre de 2021: A receita e a lucratividade registraram forte aumento e foram melhores que o consenso dos analistas. Para 2021, a administração do UniCredit espera um lucro líquido básico que está amplamente em linha com as diretivas anteriores, com receitas amplamente em linha com as estimativas acordadas. O UniCredit confirmou a política de distribuição normal de 50% do lucro líquido base, sendo 30% via dividendo em dinheiro.

BancoBPM Entre os melhores do dia (+ 1,15% a 2.457 €), Antes da divulgação dos resultados trimestrais.

Também positivo para o desempenho Intesa San Paulo (+ 0,81% a 2,36 euros). Alguns bancos de investimento aumentaram o preço-alvo da instituição após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2021.

Na zona negativa, no entanto, o Monte de Bache de Siena (-2,12% a € 1.1555)Após a publicação dos resultados do primeiro trimestre de 2021, onde os ganhos voltaram para Siena. A administração informa que apesar da redução projetada do déficit, por enquanto, as estimativas de consolidação de capital de € 2,5 bilhões não foram revistas.Além disso, Monte dei Paschi di Siena acredita que o processo de consolidação de capital, inicialmente previsto para o terceiro trimestre de 2021, pode acontecer no último trimestre de 2021 ou no primeiro semestre de 2022.

Telecom Italia TIM Caiu 5,63% para € 0,4205Depois de parar devido a sobrecarga negativa no início da sessão. Os operadores relacionaram o slide no título a um boato divulgado pelo jornal La Repubblica. Segundo o jornal, um único projeto de rede com fibra aberta teria sido adiado, pois não há menção da operação no PNRR (Plano Nacional de Resiliência e Recuperação).

Stilants (-0,13%) e CNH Industrial (+ 3,49%) manteve-se em destaque, após as fortes altas ocorridas na véspera.

Muito mal Minhas gravações (-4,49%), Após a publicação do relatório trimestral e das metas financeiras trienais 2021/2023.

Em Star Strip, levante-se Grupo Sicit (+ 6,36% 17,55 €). A empresa anunciou que recebeu uma Manifestação de Interesse e uma oferta não vinculativa do Grupo Syngenta para promover uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações da empresa, a um preço indicativo de € 17,3 por ação; O preço não será reduzido devido à separação de dividendos de 0,55 € por ação.

Tirar proveito de Roma (-5,73% a 0,329 Euro)Após a ascensão dos últimos dois dias.