A Chestertons Global está expandindo sua presença global com novos escritórios no Caribe, Europa e Norte da África

A Chestertons Global Franchise Holdings Limited anunciou hoje que sua rede em expansão, que teve um rápido crescimento no ano passado, agora também inclui a Chestertons Chipre.

Desde a chegada da Chestertons Ionian, com sede em Corfu, como o primeiro parceiro global da franquia, que aconteceu no início de março de 2020, o trabalho tem se fortalecido cada vez mais, com a entrada de novas equipes na rede da Chestertons nas seguintes localidades: Barbados, Antígua e Barbuda, Portugal, Marrocos, Costa del Sol, Gibraltar e agora Chipre.

A Chestertons Chipre, chefiada pelo Diretor Andrew Constantino, abriu seu primeiro escritório em Pafos, e outros escritórios já estão planejados.

O texto original deste anúncio, no idioma de origem, é a versão original oficial. As traduções são fornecidas apenas para conveniência do leitor e devem referir-se ao texto original, que é o único texto legalmente válido

Veja a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210505005831/it/

Jimmy Tale



[email protected] / 0207457 2020

Link permanente: http://www.businesswire.com/news/home/20210505005831/it

COMUNICADO DE IMPRENSA – Responsabilidade editorial para Business Wire