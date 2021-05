Pfizer e Moderna, segunda dose após 42 dias para imunizar mais pessoas – Corriere.it

Sistemas de reserva

Observa-se um efeito positivo, mas ainda não suficiente para reduzir o estresse do sistema hospitalar de forma estrutural se a vacinação não for feita rapidamente – pelo menos com a primeira dose, que já garante uma boa cobertura – corre todo o risco. A opinião provavelmente entrará em vigor nos próximos dias, por meio da alteração dos regulamentos de reservas nas regiões. Aqueles que já reservaram a segunda dose continuarão a fazê-lo na data especificada; Novos compromissos poderão observar a circular. Em qualquer caso, as regiões serão avaliadas. O Departamento de Prevenção do Ministério da Saúde, liderado por Gianni Reda, considera que a cota acima de 70 e 80 anos ainda não está contemplada: serão cerca de 3,3 milhões de pessoas em mais de 10,5 milhões de 70 a 89 anos. . . O compartilhamento é grande o suficiente. Aqueles que ainda não foram vacinados, mas que foram registrados, estão incluídos. Mas também aqueles que são céticos em relação à vacina – especialmente a vacina AstraZeneca, das quais cerca de 2 milhões de ampolas ainda estão em geladeiras em comparação com as 6,6 milhões entregues, com um pico de 40% sendo resíduos. Na Campânia e na Sicília – Aqueles que são ideologicamente apesar dos riscos que isso acarreta, aqueles que são inacessíveis e que não participam do clínico geral.