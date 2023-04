Novos concursos do PNRR para PME do setor

A Direção-Geral da Criatividade Contemporânea do Ministério da Cultura lançou novos concursos, no âmbito do PNRR, destinados a pequenas e médias empresas (PME), organizações e associações com ou sem fins lucrativos que atuem nos setores culturais.

Com esses novos editais, o ministério pretende apoiar empresas que desenvolvam produtos e serviços de alta tecnologia e baixo impacto ambiental.

Dentro do contexto de PNRR NãoEsta iniciativa faz parte da Missão 1.”Digitalização, inovação, competitividade e culturaComponente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Ação 3 “Indústria Cultural e Criativa 4.0”, Investimento 3.3Capacitação de operadores culturais para gerenciar a transformação digital e verde“.

eles viram Alocou um total de 155 milhões de euros. Deste orçamento total, 20 milhões de euros É o valor investido de chamadas especificamente destinadas ao sub-investimento 3.3.4”Promova a inovação e o design ambiental inclusivotambém em relação à economia circular e orientando o público para um comportamento mais responsável em relação ao meio ambiente e ao clima “.

Ministério da Cultura: novo PNRR convoca pequenas e médias empresas do setor

Aviso público tem um exemplo objetivo Para fornecer suporte para setores culturais e criativosAtravés de contribuições financeiras, implementar atividades, projetos ou produtos que visem contribuir para a ação climática, combinar design com sustentabilidade e orientar o público para um comportamento mais responsável perante a natureza e o meio ambiente.

Os tópicos envolvidos

chegando Vinte milhões de euros Destina-se às seguintes entidades envolvidas na cadeia de abastecimento de ações, atividades ou produtos destinados a promover a inovação e o design ambiental:

Micro e pequenos projetos culturais e criativos (incluindo sociedades cooperativas)

entidades do terceiro setor

associações reconhecidas e não reconhecidas

Organizações com e sem fins lucrativos

estabelecer

Todas as disciplinas assim definidas deverão ser selecionadas a partir de 31/12/2021.

escopo da atividade

o áreas de atividade a seguir:

música;

audiovisual e rádio (incluindo cinema/cinema, televisão, videogames, software e multimídia);

moda;

arquitetura e design;

artes visuais (incluindo fotografia);

entretenimento ao vivo e festivais;

patrimônio cultural tangível e imaterial (incluindo arquivos, bibliotecas e museus);

técnica

publicar,

livros e literatura;

Campo interdisciplinar (relativo a disciplinas que trabalham em mais de uma área de intervenção entre as listadas).

O objetivo das intervenções

o intervenções Concluído:

Implementação de atividades, projetos ou produtos com base no design ambiental e na sustentabilidade, que visam também aumentar a consciência pública para as questões ambientais;

O conceito de ferramentas e soluções para a realização de eventos, atividades e serviços culturais com baixo impacto ambiental;

Implementar procedimentos de planejamento estratégico, organizacional e operacional para formular e implementar planos de desenvolvimento para governança e medir impactos ambientais, incluindo programas de eficiência energética;

Criação de produtos culturais com forte componente didáctica e educativa visando a sensibilização para o respeito pelo ambiente;

Realização de atividades de desenvolvimento e modelos experimentais, visando o design ecológico de produtos e a recuperação, reutilização e reciclagem de produtos.

tempo

Sugestão pode ser enviada A partir das 12h00 do dia 11 de maio de 2023 e até as 18h00 do dia 12 de julho de 2023 Exclusivamente pelo site www.invitalia.it

Todos os pedidos recebidos De acordo com os requisitos de admissão estabelecidos no Edital, Eles serão Selecionado, avaliado e aprovado para financiamento de acordo com um Ordem de mérito.

Documentação útil

Abaixo você pode consultar todos os documentos relacionados à iniciativa:

