Você sabe qual é a diferença entre retenção e dedução fiscal? Você realmente deveria conhecê-la

Nem todo mundo sabe a diferença entre uma dedução e um crédito fiscal corporativo: Aqui estão as características distintas desses dois tipos diferentes de créditos fiscais.

Nossa hipótese é que ambos os métodos, dedução e dedução, produzem um efeito semelhante porque Permitir que você economize impostos. O que faz a diferença é justamente o cálculo do benefício em relação ao faturamento que a empresa registra.

o corte de impostos São concessões que devem ser calculadas sobre a receita total, pois reduzem a base de cálculo do imposto de renda. Na prática, antes de calcular o IRES, toda a série de despesas é subtraída da receita do negócio.

Em particular, a empresa pode descontar Despesas relacionadas com a compra de equipamentos e máquinasdespesas de marketing e publicidade, compra de software e licenças, honorários profissionais, viagens da empresa, transferências, aluguel de imóveis e outras possibilidades.

Pode-se concordar, em suma, que em Possibilidade de dedução fiscal Estão incluídas todas as despesas benéficas para a empresa e para o seu ciclo produtivo, mas apenas para empresas com regimes fiscais regulares. A dedução fiscal não é possível para empresas que aderem ao sistema de imposto único.

Dedução fiscal: em que consiste e quando se aplica este privilégio

Por outro lado, a dedução fiscal é oferecida como um crédito fiscal É aplicado em IRS ou IRES: Trata-se de uma dedução que, portanto, é aplicada ao valor final a ser pago à Receita Federal. São dedutíveis as despesas de renovação de edifícios ou faturas de energia, eletricidade e gás, IVA sobre viaturas de empresas, investimentos em start-ups e PME inovadoras.

Você costuma ouvir sobre imposto de crédito, modalidade de crédito com a qual o Estado ajuda as empresas ou incentiva determinadas iniciativas: o crédito é cobrado pela empresa como dedução ao IRES e pode ser equiparado a uma dedução à colecta. Mesmo os cortes de impostos não podem ser aplicados a empresas com um sistema de taxa fixa, mas apenas ao sistema tributário regular.

Dedução e abatimento de impostos: mesmo objetivo, mas tempos diferentes

Simplifique tudo o que podemos dizer A dedução fiscal incide sobre o rendimento total, que fornece uma base de cálculo sobre a qual o imposto de renda é calculado. Por outro lado, a dedução é aplicada diretamente no imposto, o que reduz o total.

Ambas as instalações compartilham o mesmo objetivo, que é Redução da carga tributária das empresas. No entanto, a diferença materializa-se no momento da aplicação desta isenção fiscal: num caso antes do cálculo do imposto e noutro caso após o mesmo.