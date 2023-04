Último tempo: Teremos os primeiros 35 graus na Itália

Nos últimos dias de abril, A Itália pôde ver os primeiros 35 graus Por causa das nuvens repentinas de ar quente do deserto. O primeiro evento foi causado por uma grande massa de ar quente que afetou a parte sudoeste da Espanha e Portugal, com temperaturas chegando a 33 graus Celsius.

Ondas de calor do passado

Ao longo dos anos, a Itália já passou por várias ondas de calor no mês de abril. Em 2007 e 2011, por exemplo, temperaturas excepcionalmente altas foram registradas em algumas regiões italianas. Durante a onda de calor de 2007, as temperaturas atingiram valores de 25-27°C em algumas regiões como Sardenha, Toscana e Ligúria, chegando a 30°C. Em outras regiões, como Emilia-Romagna e Veneto, as temperaturas máximas atingiram 22-24°C. Durante abril daquele ano, a onda de calor atingiu o pico entre 15 e 17 de abril e novamente entre 22 e 25 de abril.

Especialmente em 2011, a Itália experimentou uma onda de calor excepcional no mês de abril. No Piemonte, por exemplo, as temperaturas ultrapassaram os 30 graus Celsius em várias cidades, incluindo Alessandria, Verbania, Vercelli, Novara e Turim. O dia 9 de abril daquele ano foi o dia mais anormal, pois as temperaturas atingiram um pico nunca antes visto nesta época do ano, com mais de 34 graus.

Temperaturas de registro

Durante a onda de calor de 2007, muitas temperaturas foram registradas em alguns locais italianos. Por exemplo, em 15 de abril de 2007, San Valentino alla Motta registrou uma temperatura de +21,2°C (recorde anterior de +20,6°C em 2005), enquanto Ronchi dei Legionari foi de +28,5°C (equivalente ao recorde de 2000). e Udine-Rivolto atingiu + 28,2 ° C (o recorde anterior era de + 28,0 ° C em 2000).

No dia seguinte, Elba-Monte Calamita igualou o recorde anterior com uma temperatura de +24,2°C. Em 17 de abril de 2007, San Valentino alla Mota estabeleceu um novo recorde de temperatura de +22,0°C (recorde anterior de +21,2° em 15/04/2007). Em 22 de abril de 2007, o Monte Argentario atingiu +25,4°C (o recorde anterior era de +25,0° em 2000), enquanto em 23 de abril de 2007 vários locais estabeleceram novos recordes de temperatura, incluindo Brescia-Ghedi com +28,7°C (anteriormente recorde de +27,2°C em 2000) e Ferrara com +29,8°C (recorde anterior de +29,0°C em 2000). Também em 23 de abril de 2007, Monte Argentario estabeleceu um novo recorde de temperatura de +25,8°C (recorde anterior +25,4°C em 22/04/2007), enquanto a região de Paganella estabeleceu um novo recorde de temperatura de +13,2°C (recorde anterior registro + 13,0 °C).

Na onda de calor de 2011, temperaturas mais altas foram registradas em alguns locais da Itália. Em Alexandria, por exemplo, as temperaturas atingiram +32,4°C, superando o recorde anterior de +30,6°C estabelecido em 7 de abril de 2011. Outras cidades do Piemonte também experimentaram temperaturas excepcionalmente altas, com picos de até +33°C em algumas locais pesquisados ​​pela rede meteorológica regional Arpa Piedmont.

O impacto das mudanças climáticas

O aumento das temperaturas médias globais causado pelas mudanças climáticas está aumentando a frequência e a intensidade das ondas de calor em todo o mundo, incluindo a Itália. De facto, nas últimas décadas o nosso país tem assistido a um aumento das temperaturas médias, com um aumento da frequência de verões quentes e secos.

Segundo especialistas, a possibilidade de vivenciar ondas de calor intensas e frequentes em todo o mundo está aumentando devido às mudanças climáticas. Na Itália, por exemplo, as temperaturas de verão também devem aumentar no futuro, o que pode ter sérias consequências para a saúde das pessoas, a agricultura, o ecossistema e a economia em geral.

conclusões

Em suma, a Itália pode experimentar, mas será confirmado, os primeiros 35 graus durante os últimos dias de abril devido a uma súbita puxada de ar quente do Saara. Este evento não é novidade para o nosso país, que já experimentou várias ondas de calor excepcionais no passado. No entanto, o aumento das temperaturas médias globais causado pelas mudanças climáticas está aumentando a frequência e a intensidade das ondas de calor em todo o mundo, incluindo a Itália. Portanto, é importante estar atento aos efeitos das mudanças climáticas e tomar as medidas necessárias para mitigar seus efeitos negativos.