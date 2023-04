Borsa Italiana, suspensão da audiência de 18 de abril de 2023

Sempre em destaque nas ações do setor bancário: o ativador UniCredit. Tonificação positiva também para Prysmian e Webuild. Reduções de ERG e Saipem se destacam

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Consolidação em território positivo.

às 13h10 FTSEMib Subiu 0,94%, para 27.960 pontos, pouco abaixo da máxima intradiária de 27.964 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações registou um aumento de 0,9%. sinal de mais para arquivo Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,55%) e eu Estrela do FTSE Itália (+0,75%).

o bitcoins Quase 30.000 dólares (mais de 27.000 euros).

o Spread BTP-Bund reduziu para 180 pontos, com Retorno BTP por dez anos Está de volta para menos de 4,3%.

EU’euro Subiu acima de $ 1.095.

Sempre destaca as ações do setor bancário.

tonificado UniCredit (+2,47% para € 19.498). Pelas comunicações periódicas da Consob, soubemos que a partir de 5 de abril, o Grupo Goldman Sachs foi certificado com uma participação total de 6,301% na empresa liderada por Andrea Orcel. Além disso, os analistas da Jp Mirgan elevaram o preço-alvo do UniCredit de € 21 para € 24, confirmando o sinal de compra das ações.

melhor desempenho para Monte dei Paschi di Siena (+ 4,68%) e eu Papel Bancário (+3,21%).

entonação positiva de prismiano (+1,62% para 38,28€). Os analistas do Morgan Stanley estão começando a proteger as ações com um preço-alvo de € 43 e uma classificação de “excesso de peso”.

cortes Erg (-1%) f Saipem (-1,68%).

Nós construímos Regista uma subida de 1,72% para 2,008 euros. A empresa anunciou que a subsidiária americana da Lane (em uma joint venture de 50% com a Superior Construction) foi selecionada como licitante preferencial para conduzir o estudo que determinará a construção do projeto, atualmente avaliado em US$ 1 bilhão (US$ 943 milhões). em Euros) do valor total da atualização “Tampa Westshore Interchange (I-275/SR 60)”.