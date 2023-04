Unicórnios com chifres | Alberto Onetti: “As cotações da bolsa são um canal fechado. O problema da Itália é que não há saídas.

O Horned Unicorn é nossa opinião sobre a saúde dos unicórnios, então as empresas estão avaliadas em pelo menos um bilhão de dólares. há poucos meses atrás Techcrunch Ele publicou um artigo com um título muito eloquente: “Os Perdidos da Trombeta”. “Os últimos anos foram uma montanha-russa para uma manada de unicórnios no mundo das startups. Dois anos atrás, vimos um número recorde de empresas ultrapassar o limite de avaliação de US$ 1 bilhão. Mas esse ímpeto diminuiu no ano passado, e parece que as condições do mercado serão revertidas em 2023. ”, escreveu Rebecca Zkotak. Começamos com uma pergunta simples: qual é o estágio histórico dos unicórnios na Itália e no mundo? Uma forma de entender o estado de saúde dos principais jogadores entre riscos, precauções e oportunidades.

“No Vale do Silício, pessoas muito boas fazem suas startups. Os bons escolhem a startup com o maior potencial de saída para trabalhar. Essas são as situações em que você ganha mais dinheiro no bolso. Não adianta procurar unicórnios: eles não existem.” Alberto Onetti, diretor da Mind the Bridge, foi um dos primeiros especialistas em inovação na Itália. E não apenas como professor de economia. Durante nosso doutorado ., começamos a fundar startups, – explica o prof StartupItalia -. Era o final dos anos noventa: mas pagamos o tempo – muito cedo – e o lugar – a Itália não estava pronta ».

Com Fabrizio Capobianco, com quem estudou em Pavia no Colégio Borromeo, deu vida à empresa de software Funambol. “Levantamos dinheiro no Vale do Silício e continuamos a desenvolver software na Itália. Hoje em Pavia temos cerca de quarenta desenvolvedores. Em 2005 atingiu os primeiros 5 milhões. Luta: Conversamos com 99 capitalistas de risco. Portanto, Onetti não é estranho a este setor, tendo vivido como empreendedor no exterior, nos anos em que quase não se falava em startups na Itália.

rinoceronte não existe

Como aconteceu conosco em todos os outros episódios de Unicorni scornati, suas percepções sobre os unicórnios não poderiam deixar de partir do contexto internacional e depois descer para o setor italiano, onde de qualquer maneira houve progressos. Há anos, com a Mind the Bridge, a Onetti está envolvida no apoio a grandes empresas em caminhos de inovação aberta. “O lugar onde estou com mais frequência é um assento da British Airways”, diz, antes de dar sua opinião sobre o período que o ecossistema atravessa.

“Temos que desmistificar os unicórnios – defende -. Há startups que crescem, startups que morrem e outras que saem. A grande maioria morre, e algumas evoluem para o scaling. Dessas, uma pequena parcela se torna um herói da tecnologia. Vamos chamá-lo um unicórnio se nós amamos a fantasia.” Internacionalmente, Onetti também enfatiza outro elemento: “As startups mais bem-sucedidas são adquiridas e poucas abrem o capital”. A listagem na bolsa de valores, em sua opinião, “é um sucesso clássico”. Mas é difícil de implementar, especialmente nesta conjuntura histórica.

“O canal de subscrição está fechado. E se você olhar o número de saídas, é o menor desde 2013.” se visto do ponto de vista do capital “O mundo das startups apoiadas por capital de risco é povoado por indivíduos com um horizonte de investimento de 5 a 8 anos. Em algum momento, eles levantam a mão e exigem seu dinheiro de volta. O prazo não é Muitas dessas startups, elas estão crescendo rapidamente, fazem aquisições.” Isso porque, como explica Onetti, “uma startup é uma batalha contra o tempo: o tempo do investidor e o tempo do mercado”.

A vitalidade que as fontes fornecem ao ecossistema é um componente importante. “No momento em que uma startup é comprada, o dinheiro entra e as boas avaliações dos fundadores e funcionários são reconhecidas. Muitos – especialmente os bons – saem com experiência, reputação e dinheiro e saem com seu próprio negócio. Estamos falando de extensões. Aqui talvez a experiência mais interessante que tivemos na Itália foi a do Dadá, que gerou muitos desdobramentos.”

Hoje, as saídas e IPOs estão paradas, o setor desacelera com diversas repercussões, em meio a demissões de milhares de trabalhadores e apelos à eficiência e cautela. “Se ninguém sair, o dinheiro fica preso no jogo.” Com foco na Itália, Onetti exagera no conceito: “O problema está em um mercado onde há poucas saídas em que você constantemente injeta dinheiro novo, porque o velho não sai”. Se é verdade que a Itália cresceu tanto como ecossistema quanto como casos de sucesso, o especialista discute os motivos que tornaram isso possível. “O CDP Venture Capital investiu muito dinheiro no sistema. Não é uma má jogada, talvez tarde demais. Foi uma mudança de ritmo para o ecossistema, mas a Itália fez o que a França fez em 2012 com Hollande e depois Macron consolidou. Se você remover as rodadas Scalapay e Satispay, receberá 1 bilhão de combinações raras em 2022 ».

Numa altura em que se fala cada vez mais em países emergentes, quais são os países e ecossistemas mais promissores? “Existem ecossistemas com uma densidade de inovação inatingível como o Vale do Silício: 700 bilhões arrecadados equivalem a 27 países europeus – conclui Onetti -. Israel, com 100 bilhões, é o número da França e da Alemanha juntas. A Coréia do Sul está crescendo exponencialmente, enquanto a China tem dificuldade de mapear e se isolar. Na Europa estamos no último grupo, atrás da Espanha e à frente de Portugal.”