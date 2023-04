Julgamento de Ubi Banca, todos também absolvidos em apelação: ‘A verdade não existe’

Brescia – Confirmado na apelação Todas as absolvições no julgamento Ubi Banca. O Tribunal de Apelação de Brescia manteve a sentença de 8 de outubro de 2021 do Tribunal de Bergamo que absolveu o banqueiro João Pazzolio ex-presidente do Intesa Sanpaolo, de acusações Obstáculo à autoridade supervisora E por um crime Influência ilegal na reuniãosobre a reunião do Ubi Banca em 20 de abril de 2013.

A sentença encerraInvestigação do Ministério Público de Bérgamo sobre o alegado ouObstáculos ao Consob e ao Banco da Itália Em conexão com a fusão entre o Banca Lombarda e Piemontese, com sede em Brescia, e o Banche Popolari Unite, com sede em Bergamo, que em 2007 se transformou em Ubi Banca.

Ele também confirmou a absolvição de todos os outros acusados, incluindo o ex-diretor administrativo do Ubi Banca, missa do vitoriosoex-presidente do Conselho Fiscal André Moltrasio e ex-presidente do conselho Emile Zanetti.

O Tribunal de Apelação de Brescia também aceitou o recurso Frank Pollottiúnica pessoa condenada em primeira instância a um ano e seis meses por conflito de interesses (absolvidos em segunda instância), e réus absolvidos em primeira instância por prescrição e, em vez Ele é absolvido porque a verdade não existe.

O julgamento terminou no tribunal de Bergamo com 29 absolvições e 1 condenação, quando o Ministério Público de Bergamo solicitou a condenação de 26 réus e a inocência de 4, incluindo o Banco Intesa Sanpaolo (fundador do Ubi Banca), que foi acusado nos termos da Lei Despacho n.º 231/2001 sobre Responsabilidade Administrativa das Entidades .

Em primeira instância, Bazzoli foi absolvido do crime de obstrução à autoridade fiscalizadora “porque o delito não existia” e do delito de influência ilícita na reunião “por não ter cometido o delito”. Mas para ele, o Ministério Público de Bérgamo apresentou um pedido de prisão de 6 anos e 8 meses (então 6 anos e 2 meses na fase de contestação). Para o promotor de Bergamo, Paolo Mandorino, o delito de influência ilícita em uma assembleia foi definido em junho de 2021 e para alguns dos réus do julgamento, os juízes declararam que não deveriam prosseguir devido à prescrição. Em sede de apelação, foi reconhecida no mérito a pretensão dos que apresentaram pedido de inocência.

No primeiro caso, tanto Moltrasio quanto Zanetti – assim como Pazzoli – também foram absolvidos no mérito das duas acusações, “por não terem cometido o delito” do delito de obstrução à autoridade fiscalizadora e “por não terem cometido o delito” do delito de supervisão e influência ilegal na reunião.

A investigação que conduziu a este julgamento presumiu a prática de um delito de obstrução das funções de supervisão dos alegados acordos de acionistas entre os componentes acionistas Bergamo e Brescia doO processo que levou ao nascimento do Ubi Banca e o de Tráfico de influências ilícitas O que aconteceu por ocasião da assembleia de acionistas de 20 de abril de 2013, que renovou os cargos do Conselho Fiscal. Segundo os desembargadores, foram recolhidas procurações em branco, tanto por meio da estrutura do banco e de suas agências quanto por meio de estruturas externas para garantir o voto necessário.