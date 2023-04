O último objetivo é aterrar em Portugal

2021 foi um ponto de virada para a empresa sediada em Bergamo. De fato, há dois anos, o Grupo Grifal nasceu da aquisição de dois sócios estratégicos: a Tieng (Tecno Incollaggi Engineering), empresa produtora de plantas e máquinas para colagem de resinas, adesivos e automação de embalagens, e a Cornelli Brand Packaging Experience, uma empresa com 140 anos de experiência no desenvolvimento de soluções Design de embalagens e implementação de novas tecnologias de branding aplicadas a embalagens. E novamente em 2021, o primeiro local de produção no exterior com a Grifal Europe é aberto na Romênia. A estratégia do grupo prevê a afirmação da tecnologia cArtù e dos produtos pillowPaper como novos padrões de embalagens verdes, criando uma rede internacional de locais de produção em parceria com fabricantes de embalagens. O primeiro passo nesta estratégia foi o recente acordo com o grupo industrial português José Neves, sediado perto do Porto. O acordo anunciado no início deste ano deu origem à criação de uma joint venture “Seven cArtù Lda” para a produção de cartão canelado inovador com a marca cArtù® patenteado pela Grifal em Portugal.

Durante o ano de 2023 estará operacional a unidade fabril cArtù em Ponte Guimares junto à unidade fabril do grupo José Neves, de forma a partilhar as suas competências e capacidades na transformação de materiais de papelão ondulado. O Grupo José Neves é líder no setor da embalagem há 40 anos. Em vez disso, optamos por introduzir a inovação virtuosa cArtù em nosso mercado porque acreditamos que é um vencedor, 100% em linha com a crescente demanda por produtos ecologicamente corretos para substituir a loja de plástico expandido “. O acordo será entre dois distantes, mas semelhantes realidades em termos de história, reputação e competências, localizadas no coração da Europa e que acreditam no valor da inovação sustentável para Fabio Gritti, Presidente e CEO do Grupo Grifal “Terceira fábrica de cArtù, depois das já implementadas na Itália e Roménia e um passo Novo no desenvolvimento da rede europeia.