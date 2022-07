A Comissão Europeia seleciona Eu Green: um grande campus baseado na sustentabilidade

Green EU – A European University Alliance for Sustainability, Responsible Growth, Inclusive Education and the Environment, da qual a Universidade de Parma é uma das fundadoras, é uma das quatro novas alianças aprovadas pela Comissão Europeia como parte da European Universities Action no Programa Erasmus+ 2021/2027.

“Um resultado muito importante, uma satisfação muito grande – comenta o Reitor da Universidade Paolo André -. Eu Green é uma iniciativa com enorme potencial em termos de desenvolvimento internacional para toda a nossa comunidade universitária, que busca a sustentabilidade em todas as suas formas e que visa um jogo de equipe não apenas entre universidades, mas entre regiões Uma excelente oportunidade de crescimento para todos os parceiros envolvidos.”

Coordenadas pela Universidad de Extremadura (Espanha), são nove universidades parceiras europeias: além da Universidade de Parma, o Carlo Institute of Technology (Irlanda), a Universidade Otto von Guericke de Magdeburg (Alemanha), a Universidade de Angers ( França), a Universidade de Évora (Portugal), a Universidade de Gävle (Suécia), a Universidade de Dean Oradea (Roménia) e a Universidade do Ambiente e Ciências da Vida de Wroclaw (Polónia).

O objetivo comum é criar um Espaço Europeu de Ensino Superior que priorize a sustentabilidade em todas as suas dimensões (ensino, pesquisa, missão três, vida estudantil e internacionalização): uma rede que visa atender melhor os alunos, estudantes e suas regiões, trabalhando juntos para aumentar e melhorar a sustentabilidade e abordar os principais desafios sociais identificados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, promovendo o crescimento de uma sociedade mais equitativa e o desenvolvimento de uma economia mais equilibrada e ambientalmente sustentável.

“Se a reunião entre os reitores em Angers em setembro de 2021 – Paulo André continua – aprovou a disposição das instituições parceiras em apoiar o crescimento da rede mesmo na ausência de consentimento, a formalização na sociedade agora confirma sua qualidade e assegura sua presença, o que representa um reconhecimento de grande importância.”

Um verdadeiro investimento de Bruxelas, onde a Comissão mostra a sua vontade de apoiar o desenvolvimento de um campus europeu onde estudantes, estudantes, professores, investigadores, investigadores e pessoal técnico administrativo possam circular livremente e partilhar actividades e actividades no futuro – modelos de formação, investigação e gestão.

Para a Universidade de Parma, o desenvolvimento do projeto foi acompanhado por um delegado das Redes Universitárias Giorgio Pelosi em colaboração com um grupo de trabalho especialmente preparado, composto pelos Vice-Reitores Roberto Fornari, Sarah Rinieri e Fabrizio Storti, pelo Delegado para Relações Internacionais Guglielmo Wolleb, pelo Diretor de Educação, Internacionalização e Serviços Distritais Alunos Anna Maria Berta, Chefe de Internacionalização da Uo Alessandro Bernazzoli, Elena Raschiani da Uo Planejamento Educacional e Garantia da Qualidade e Theonil Lugo Arrendell, Ermelinda Ferrarese e Loredana Gianolini da Uo Internacionalização .

Juntos – assegura a universidade – toda a universidade tem feito grandes esforços para definir linhas programáticas com outros parceiros europeus.

A presença de Parma também contará com a participação ativa de outras importantes realidades regionais que, em várias capacidades, mostraram sua vontade de cooperar ativamente: a Região Emilia-Romagna, a Província de Parma, o Município de Parma, Evsa, Parilla, Parma I. lá! , Chiesi Farmaceutici, Cariparma Foundation, Parma Federation of Industrialists, Dallara Group, Parma Fairs, European College Foundation.