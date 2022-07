Nuclear vs. Solar, sem história: mas não entendemos :: Blog on Today

Há exatos 10 anos, em julho de 2012, era lançada a primeira pedra da fábrica eletrônico Al Baraka, nos Emirados Árabes Unidos, por coreanos da KIPCO. Os reatores 1 e 2 estão operacionais a partir de 2020 e 2021, em breve o terceiro reator estará à beira do comissionamento enquanto no próximo ano o quarto reator terá uma virada: um total de 5,6 gigawatts de potência que fornecerá 45 terawatt-hora (TWh) por ano de eletricidade limpa e segura.





Nuclear e fotovoltaica: uma enorme diferença





Também em 2012, na Itália, havia quase meio milhão de sistemas fotovoltaicos para 16,7 gigawatts de capacidade instalada que produzia 18,8 TWh de eletricidade segura – e menos limpa: de fato, para o IPCC, as emissões das células eram em média PV 48 gramas de dióxido de carbono equivalente. /kWh enquanto a energia nuclear é 12 g CO2 eq./kWh. Quatro vezes. Após 10 anos, a usina atingiu um milhão, a capacidade instalada subiu para 22,6 GW e a produção atingiu 25 TWh por ano, apenas 6,2 TWh a mais que em 2012.





Vamos resumir: em 10 anos, os Emirados Árabes Unidos passaram de 0 a 45 TWh de eletricidade com emissões ultrabaixas com uma usina ocupando cerca de 2 quilômetros quadrados, enquanto em 10 anos a Itália passou de 18,8 TWh de eletricidade com emissões muito baixas para 25 TWh de energia fotovoltaica, com outros 500 mil. Instalações. A usina nuclear de Barakah custa cerca de € 25 bilhões e tem uma licença de 60 anos, prorrogável por mais 20 anos. Os painéis fotovoltaicos duram 20-25 anos, após os quais os painéis deste milhão (!) Estações serão trocadas e descartadas ..





Nos últimos 10 anos, apenas a energia fotovoltaica, contabilizando a energia, recebeu cerca de 6 bilhões de estímulos anuais equivalentes a cerca de 290 euros/MWh, enquanto as fontes renováveis ​​que não a fotovoltaica receberam 5,2 bilhões em 2020, para anos como a Itália entregar Mais de US$ 10 bilhões anualmente em incentivos para energias renováveis.





Apesar dos subsídios, as energias renováveis ​​não estão mais crescendo, as licitações de alocação de incentivos estão desertas: as licenças são lentas, os comitês Nimby (“não no meu jardim”) não querem plantas perto de casa, ambientalistas protestam localmente mesmo que eu apoie em termos de Princípio . Tudo isso não é verdade que a energia nuclear não é boa porque – ao contrário das renováveis ​​- custa muito, é lenta para implementar, ninguém quer, e que “não há tempo” e “é tarde demais”. Esses problemas afetam todas as tecnologias e, com a mesma energia economizada, provavelmente afetarão ainda mais as energias renováveis: provavelmente é mais fácil encontrar um único local para construir uma usina nuclear do que várias centenas de quilômetros quadrados onde você pode instalar turbinas eólicas e campos de Os painéis geram a mesma energia.









Mas precisamente porque não há tempo, devemos investir nele nuclearNenhuma forma de energia tem um potencial tão grande para produzir energia limpa com os mesmos custos, tempo e recursos. Se seguirmos o exemplo dos Emirados Árabes Unidos com o custo de dois anos de incentivos para energias renováveis ​​e com uma usina, tivemos uma quantidade de eletricidade com emissões quase zero em 10 anos igual ao que obtivemos em 20 anos com todas as usinas fotovoltaicas e eólicas usinas de energia (25 e 20 TWh respectivamente em 2021) e centenas de bilhões de estímulos e subsídios. Então, à medida que continuamos a fazer (re)renováveis, começamos também com a nuclear, porque cada dia que passa será um dia a mais nos dez anos necessários para colocar o primeiro reator em operação. E dia a dia passam 10 anos, como aconteceu de 2012 a 2022.