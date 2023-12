Datas das próximas reuniões

o Calendário de reuniões do Fed 2023-2024 Disponível aqui para conhecer detalhadamente todas as datas das reuniões do FOMC que serão realizadas neste último mês do ano e no mês seguinte.

Todo o mundo financeiro normalmente segue o banco central dos EUA, mas este estabeleceu-se como um campeão absoluto à escala global nos últimos meses, com mercados e especialistas cada vez mais interessados ​​em decisões sobre o custo do dinheiro. Na verdade, as luzes já estavam acesas A próxima reunião do Fed será em 13 de dezembro de 2023, Este será um ano desafiador em termos de combate à inflação.

A política monetária altamente restritiva lançada em meados de 2022 continuou durante a maior parte de 2023, quando houve 4 aumentos nas taxas de juros, cada 25 pontos base. atualmente, A alíquota é fixada em 5,5%.Após as últimas reuniões em Setembro e Outubro, decidiram manter inalterado o custo do financiamento. No entanto, seu nível representa um recorde em mais de 20 anos.

lá Reunião do Fed em 13 de dezembro Será observado de perto não só para compreender se o banco central dos EUA está de facto a preparar-se para flexibilizar a política monetária, mas também para actualizar a política monetária. Previsões económicas. O encontro dará uma prévia do que acontecerá em 2024, quando a especulação do mercado prevê reduções significativas no custo do dinheiro.

Com essas introduções, o conhecimento Calendário de reuniões do Fed 2023-2024 É realmente crucial para investidores, analistas e políticos em todo o mundo.

Calendário de reuniões do Fed de 2024: todas as datas

E em 2024, como sempre, 8 reuniões A reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, presidida por Jerome Powell, está se desenvolvendo ao longo de dois dias. Em 4 do total de reuniões serão atualizadas as previsões económicas para os Estados Unidos da América.

Debaixo de Datas das reuniões previstas para 2024Tudo isso é seguido por uma coletiva de imprensa:

30 a 31 de janeiro

19 a 20 de março*

30 de abril a 1º de maio

11 a 12 de junho*

30 a 31 de julho

17 a 18 de setembro*

6 a 7 de novembro

17 a 18 de dezembro*

*As datas marcadas com um asterisco indicam reuniões associadas ao Resumo das Perspectivas Macroeconómicas (gráficos de pontos).

Calendário do Fed: reuniões de 2023

lá Banco central dos EUA Normalmente são agendadas 8 reuniões por ano (durante 2 dias), com reuniões adicionais agendadas se necessário.

Debaixo de Datas das reuniões Criado para 2023Seguido pela conferência de imprensa:

