Surrealismo judicial, Portugal entre a farsa e o golpe judicial

Bem-aventurado aquele que crê na justiça, pois será morto. distorção O Sermão da Montanha É mais importante do que nunca para a história do político que até ontem era considerado o messias da esquerda europeia. Primeiro Ministro de Portugal, Antonio Costa demitiu-se por causa da questão da homogeneidade. Pode parecer brincadeira, mas não tem graça, pelo contrário. É válido tanto para Portugal como para Itália, tanto para a esquerda como para a direita: Cada vez que um político é forçado a renunciar sem uma condenação definitiva, é um minigolpe.

Justiça em Portugal consegue ser pior que a justiça italiana

O António Costa que aparece no texto que vira a política portuguesa do avesso não é António Costa, Primeiro Ministro de Portugal. Leu bem: os juízes redigiram mal o texto principal do alegado caso de corrupção que levou à demissão de todo o executivo português. No domingo, 12 de novembro, o Ministério Público português reconheceu aquele nome Antonio Costa, que foi citado nas audiências do escândalo de corrupção, tem a palavra “Silva” ausente dos autos“.

Portanto, o Primeiro-Ministro não deveria ter aparecido no registo dos suspeitos, no entanto Ministro da Economia portuguêsAntonio Costa Silva, especificamente. Mas é lamentável que António Costa – que lidera o governo do país desde 2015 – tenha entretanto demitido. Portugal, em plena discussão da lei orçamental, encontra governo sem confiança à espera do regresso às urnas no dia 10 de março de 2024. É uma tragicomédia à portuguesa que quase corre o risco de reavaliar a interferência injustificada do poder judicial na política local. Há muitos anos que reclamamos dos desarmes e das bombas-relógio da equipa italiana Toga, que pelo menos conseguiu manter o seu nível de forma – ao contrário dos seus colegas portugueses. Mas a substância muitas vezes permanece desconhecida.

Mas porque é que Costa se demitiu?

Os contornos do caso – e da investigação – que chocou o mundo político português são cada vez mais obscuros. Começando com um A questão corre o risco de se tornar retórica há já algum tempo: Porque é que o Primeiro-Ministro se demitiu? Numa curta conferência de imprensa em 7 de novembro, Costa declarou a sua inocência e disse que renunciou “com a consciência tranquila”. No entanto, isso não foi até recentemente O candidato mais proeminente para suceder Charles Michel como presidente do Conselho EuropeuEle acrescentou que não concorrerá novamente nas eleições antecipadas do próximo ano.

no entanto, A mera denúncia de um crime não deve ser suficiente, nem deve levar à demissão automática. Naturalmente, a história de corrupção diz respeito a várias figuras proeminentes do governo português. Investigação de corrupção para Supostos subornos ligados à mineração de lítio em Portugal É uma vergonha que prejudicou a credibilidade política do Primeiro-Ministro, que não teria podido permanecer no governo depois das oito horas. No entanto, permanece um princípio básico: Antes de emitir decisões informativas, é necessário aguardar o resultado do julgamento que levou à condenação dos arguidos.

Em Portugal como em Itália: pequenos golpes judiciais

Na dúvida pro rio. Deve aplicar-se sempre: independentemente de o arguido ser um político ou um homem comum, de direita ou de esquerda, em Portugal ou em Itália. Se essa pessoa “culpada” fosse forçada a demitir-se, não seria simplesmente uma questão de indignação judicial ou mediática: Estamos enfrentando outro pequeno golpe. Por trás da farsa do caso António Costa está uma tragédia bem conhecida nos nossos países. Esta é uma subversão enganosa e coercitiva da vontade popular. O Primeiro-Ministro de Portugal não deveria ter demitido, não antes de ser efectivamente condenado.