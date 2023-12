Adeus à ajuda à primeira nação em 2024: chega o golpe mais duro

Podemos dizer adeus aos primeiros socorros domiciliares em 2024. Um golpe sem precedentes está por vir: eis o que mudará em breve.

Comprar a primeira casa é um processo caro e cansativo, por isso o governo Ele fornece muita ajuda neste processo. Estas vantagens permitem que muitos, principalmente os jovens, comprem um imóvel pela primeira vez A um custo mais aceitável Para quem talvez não tenha muito dinheiro para gastar. Uma dádiva de Deus, especialmente num período em que as casas ficaram tão caras.

Infelizmente, A manobra do governo Meloni não parece incluir esta assistência. Verifica-se que a versão da lei orçamental enviada ao Senado já não inclui a ajuda em questão, que irá portanto caducar Em 31 de dezembro de 2023. A partir de 2024, a compra da primeira casa seguirá as regras normais, pelo que tem menos de um mês para usufruir do apoio. Veja como se beneficiar disso e o que mudará em 2024.

Adeus primeiros socorros domiciliares em 2024: o que vai mudar a partir de janeiro?

A regra que expira em 2023 foi inicialmente introduzida em maio de 2021. A flexibilização pretendia Para jovens com menos de 36 anosDando-lhes maiores benefícios na compra de uma nova casa. Isto se traduz emIsenção do pagamento de impostos de registo, hipoteca e vistoria O crédito fiscal (igual ao IVA pago) para jovens com ISEE é de até 40 mil euros. A manobra anterior fixava o prazo para 31 de dezembro de 2023, deixando assim a decisão final para o novo governo. esses Eles não parecem ter intenção de renovar o recursodado que parece ter sido eliminado pela nova lei orçamental.

Pela nova lei, a única prorrogação parcial prevista é Fundo de garantia para condições de hipotecaO Estado garante-o até 80% através da compra de casas cujo valor não exceda os 250 mil euros. Este fundo será refinanciado com Um total de 282 milhões de euros. Quanto ao resto, voltaremos às regras pré-bônus. A anulação dos impostos devidos será assim substituída por uma taxa de registo proporcional de 2% e uma taxa fixa de hipoteca e área de 50 euros.

esses Todos sobem para 200€ (+4% IVA) Em caso de compra pela empresa. O bônus da primeira casa será para Comprar uma residência principal não luxuosa, localizado no município em que o comprador reside (ou pretende estabelecer) o seu local de residência. Isto só se aplica se não houver outras propriedades pertencentes ao mesmo município. Note-se, em todos os casos, que a Lei Orçamental Ainda não completadoAinda há possibilidade de mudança de última hora.