A Kruso Kapital (Grupo Banca Sistema) adquiriu as atividades de crédito do Banco Invest SA em Portugal.

Croso Capital Spasubsidiária do Grupo Banca Sistema, assinou hoje um acordo Acordo vinculativo Com os atuais acionistas do Banco Invest SA Comprar Atividades relacionadas Penhor de crédito do Banco Invest SA em Portugal.

A operação envolve a cisão do ramo de negócios do Banco Invest SA no âmbito da atividade de crédito hipotecário (Crédito Econômico Popular) em favor de uma empresa novaco É integralmente controlada pelos actuais accionistas do Banco Invest e posterior compra pela Kruso Capital de 100% das acções do banco. novaco. Kruso Kapital reconhecerá então Ahomogêneoincluindo boa-fé, O equivalente a 11 milhões de euros, Sujeito a quaisquer mecanismos de enfrentamento Fechar.

O negócio de crédito hipotecário, operando sob a marca Crédito Económico Popular, gerou uma margem de corretagem de aproximadamente 3 milhões de euros em 2022 (1,5 milhões de euros no 1S23) e um resultado líquido em 2022 de aproximadamente 1,1 milhões de euros (0,5 milhões de dólares no primeiro semestre de 2023). ). A atividade consiste em Dezesseis filiaisdistribuída por todo o território português com presença predominante no mesmo Zonas de Lisboa e Porto.

Com esta aquisição, a Kruso Kapital acelera a sua trajetória de crescimento e internacionalização, mantendo ao mesmo tempo o foco inalterado em ativos de alto retorno e baixo risco. O crédito hipotecário é, na verdade, um negócio muito lucrativo por natureza, caracterizado por uma baixa absorção de capital, uma vez que mais de 90% dos empréstimos são garantidos por activos de ouro.

A operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, incluindo a autorização do Banco de Portugal para a cisão acima referida e a autorização do Banco de Itália.

Gianluca Garbi, CEO do Banca Sistema e presidente da Kruso Kapital Ele comentou: “Estamos satisfeitos com este importante passo dado pela Kruso Kapital no sentido do crescimento para os mercados externos em Portugal. A operação insere-se no plano estratégico do grupo para o seu negócio de crédito hipotecário, que viu os empréstimos crescerem nos últimos três anos de 78 milhões para 117 milhões em 30 de setembro de 2023.

Seguem abaixo as tabelas de balanço e demonstração de resultados do Grupo Kruso Kapital em 30 de junho de 2023 e 31 de dezembro de 2022, incluindo o crédito do negócio hipotecário da marca Crédito Econômico Popular no âmbito da consolidação inicial.