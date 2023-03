Reforma da Carta, porque a Itália quer discutir (com razão). análise de Bolillo

Desde a entrada em vigor do euro, o rácio dívida pública/PIB agravou-se a nível mundial. Em vinte anos, e com séria experiência, o aumento não foi uniforme, mas o asilo (57% a mais na União Européia, 158% a mais na Grã-Bretanha, 131% a mais nos Estados Unidos, 68% a mais no Japão) foi Agora, uma tendência preocupante. Portanto, as regras europeias não foram suficientes, nem os apelos do FMI. Sem falar nos discursos de mais de um economista, prontos para jurar que a humanidade dançava alegremente à beira do abismo.

No final, os diferentes sistemas econômicos permaneceram. Pior ainda para as novas gerações que vão pagar o preço: foi adicionado na hora. Mas isso também é relativo. Em muitos países ocidentais, incluindo a Itália, fala-se em aumentar a semana de trabalho para apenas 4 dias, sem alterar os salários. Já iniciei muitas experiências, em grandes bancos ou empresas de serviços. O grande desenvolvimento tecnológico dos últimos tempos mudou radicalmente o modo de produção, criando espaços de liberdade que apenas alguns anos atrás pareciam inimagináveis. O crescimento da dívida tem, de certa forma, contribuído para isso.

São estes os pressupostos que justificam claramente a iniciativa da Comissão Europeia de alcançar, em 2014, a alteração das regras do “Pacto de Estabilidade e Crescimento”. As regras ainda estão pendentes na sequência da pandemia de Covid 19. As alterações propostas foram indicadas num documento apresentado ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões. Esse debate já começou nos dois ramos do Parlamento italiano, com uma audição do ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, na última quinta-feira, e foi antecedido há dias por uma audição da chefe do Gabinete Parlamentar de Orçamento, Lilia Cavallari .

No discurso do ministro, ficamos particularmente impressionados com um aspecto de suas conclusões. O tema é a relação entre ações relacionadas a desequilíbrios macroeconômicos e regras de natureza financeira. Dois mundos que, a nosso ver, não estão tão distantes, mas muitas vezes não se comunicam. O ministro falou sobre “a sobreposição entre controle fiscal e macroeconômico (com especial referência ao monitoramento da relação dívida pública/PIB); possíveis interações entre macroeconomia e controle fiscal (por exemplo, no caso em que o controle macroeconômico impulsiona o aumento dos gastos, enquanto a supervisão financeira empurra para a contenção); ou a necessidade de uma abordagem mais coerente para lidar com certos desequilíbrios, como no caso da análise dos desequilíbrios da conta corrente do balanço de pagamentos [le cui soglie critiche sono pari, in termini di PIL, a – 4 per cento e +6 per cento] Ou no caso de net international center [che ha solo una soglia inferiore pari a -35 per cento del PIL]. “

Por que esses relacionamentos são tão importantes? Porque é indispensável para compreender a grande crise que abalou a zona euro em 2011 e a levou à beira da falência. Só foi evitado graças a Mario Draghi e “Whatever It Takes”. No entanto, não foi sem consequências para os anos seguintes. O excesso de liquidez, embora necessário, gerado por aquelas políticas monetárias, não deixou de ter consequências para efeitos do crescimento da dívida e da inflação.

Do ponto de vista metodológico, as medidas relacionadas aos desequilíbrios macroeconômicos são capazes de registrar precocemente o início da crise, que, apenas nos anos seguintes, aparecerá no capítulo (déficit e dívida) das contas públicas. Um exame específico da realidade de cada país é, ao mesmo tempo, evidência e prova disso. Você poderia facilmente começar pela Grécia, mas também pela Espanha, Portugal ou Chipre: todos os países que tiveram que solicitar a intervenção do Fundo de Previdência do Governo. A única exceção, talvez, seja a Irlanda devido às especificidades da economia, que se caracteriza pelo domínio de grandes corporações multinacionais.

A Grécia aderiu ao euro um ano depois. Desde o início não atendeu aos critérios de Maastricht, mas esteve em boa companhia: Itália, França, Espanha, Áustria e assim por diante. No entanto, seus desequilíbrios macroeconômicos foram relativamente contidos graças ao escudo cambial nacional. No entanto, o euro, como em todos os outros mercados dos países que a ele aderiram, rapidamente varreu os anteriores princípios fundamentais de não concorrência. Isso causou um pequeno desastre. Particularmente, em 2001, o desequilíbrio em conta corrente foi igual a 6,9% do PIB. atingir 10,1 por cento em 2011.

Assim, não foi preciso esperar que Giorgos Papandreou denunciasse as “falsas” contas públicas. Bastava questionar-se, a tempo, sobre o desequilíbrio crescente da conta corrente, para compreender de imediato o desenrolar da crise. E eles intervieram antes que o fogo consumisse tudo. Em vez disso, teria sido preferível permitir que os bancos – especialmente alemães, ingleses e franceses – financiassem esse déficit a uma taxa de juros mais do que favorável. Indiferente ao risco potencial de colapso. Isso ficou evidente em 2011, quando a dívida externa agora é de 107,5% (59,6% em 2003) do PIB. Ninguém quer arriscar mais financiamento

O que estes números significam? Que o país não conseguiu acompanhar o ritmo de produção imposto pelo maior impulso competitivo advindo do “mercado único”. O consumo interno permaneceu bem acima da oferta nacional necessária para satisfazê-lo. Ocorreu, portanto, um desequilíbrio nas contas externas que foram financiadas, desde que economicamente benéficas, pelos grandes bancos internacionais. Longe de ser um caso isolado. O mesmo padrão pode ser encontrado, de fato, na Espanha (a dívida externa, resultante do desequilíbrio da conta corrente, igualou 94 por cento do PIB em 2011). Em Portugal (dívida externa igual a mais de 100 por cento do PIB) e Chipre (dívida externa igual a 134 por cento do PIB).

O contágio para a Itália ocorrerá apenas alguns meses depois, coincidindo com uma crise governamental agora em pleno vigor, mesmo que não totalmente concluída. Mais uma vez, a deterioração do quadro macroeconómico, que remonta ao nascimento do euro, não pode ser travada. Em 2002, a conta corrente do balanço de pagamentos estava quase em equilíbrio. Mas em 2011, o déficit chegou a 2,5% do PIB. A dívida externa, por sua vez, passou de 4,9 para 22% do PIB. O rali desencadeou uma avalanche que teria levado os spreads a 570 bps. Os títulos da dívida pública italiana ainda podem ser subscritos, mas a uma taxa de juros que reduz o prêmio pelo risco de inadimplência particularmente alto.

Só em 2011 é que a Comissão Europeia, com os Seis e Dois Pacotes, conseguirá perceber os limites da sua acção política e instaurar as primeiras tímidas regras de acompanhamento macroeconómico, que visam, de certa forma, quebrar a velha hegemonia cultural do estilo. Essa confiança absoluta nos mecanismos simples de austeridade fiscal, inteiramente calibrados no modelo de desenvolvimento – o Reno – que se baseava sobretudo em dois elementos: a disponibilidade de energia a baixo custo, graças à relação preferencial com a Rússia, e grande potência. de sua indústria, capaz de se estabelecer nos principais mercados internacionais.

Os ativos são capazes de garantir, ao longo do tempo, a solidez das suas finanças públicas e a sua crescente presença financeira nas grandes escalas europeias. Os últimos dados disponíveis (T3 2022) indicam que a Alemanha é o segundo maior credor estrangeiro depois do Japão. 68 por cento do crédito aos países da zona euro (principais devedores: Irlanda, França, Espanha e Grécia) provém da economia alemã. A primazia não era apenas econômica e financeira, mas sobretudo política. E agora seria apropriado mudar o tamanho em uma perspectiva mais democrática.