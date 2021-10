Sabe-se que os chás de ervas e as bebidas quentes voltaram um pouco mais cedo do que o esperado para nos aquecer durante o frio repentino e turbulento. Há muitas coisas que além de aquecerem o corpo podem agradar ao paladar. Hoje falamos de chocolate quente que podemos preparar em casa e de outro tipo em particular. Na verdade, é imperdível experimentar esta bebida quente com especiarias que vão mimar-nos durante todo o outono e que inclui a adição de pimenta.

Já na Chocolat de 2000 estrelando a impecável Juliette Binoche, vemos a protagonista preparando essa incomparável alternativa ao chocolate quente. No filme, a bebida consegue fazer uma senhora zangada voltar a sorrir, o que aqui começa a abrir sua vida interior. É uma forma totalmente cinematográfica de evidenciar a qualidade deste tipo de chocolate que, metaforicamente falando, aquece os corações.

propriedades da pimenta malagueta

O Humanitas Research Institute destaca que as pimentas têm propriedades antibacterianas, analgésicas, antidiabéticas e antitumorais. Além disso, será fonte de antioxidantes (vitamina A, C, E, manganês e selênio). Além disso, contém moléculas promotoras da coagulação (vitamina K) e minerais que auxiliam na saúde cardiovascular. Instituto Humanitas No entanto, ele alertou que também pode irritar o estômago e agravar os problemas de refluxo ou gastrite. Mas vamos ver nossa receita de chocolate quente com chili para usar com moderação.

Você deve experimentar esta bebida quente com especiarias que irão mimá-los durante todo o outono

Os ingredientes para dois são:

300 ml de leite

70 g de cacau em pó;

0 g de fécula de batata ou farinha de arroz;

80 gramas de chocolate amargo

15 g de amido de milho.

1 pitada de pimenta em pó

açúcar mascavo ou outro adoçante.

Preparar

Desfrutar desse tipo de delicioso chocolate é um prazer que começa no preparo. Vamos começar deixando o amido de milho e o amido se dissolverem no leite frio. Misture bem e adicione o cacau em pó. Neste ponto, corte o chocolate e adicione ao restante da mistura. Leve ao fogo médio e mexa até obter a consistência desejada. Podemos adicionar pimenta enquanto cozinhamos, tomando cuidado para não exagerar, senão corremos o risco de deixá-la muito quente. Uma vez atingida a textura, podemos servir e decorar com chantilly, flocos de amêndoa e canela. Nosso doce está pronto para nos dar momentos de doce refresco.

Para não abandonar os mimos dos bons doces no outono e no inverno, também podemos experimentar alguns fora de casa Diferentes tipos de sorvete nos mimam com um abraço caloroso Que acompanhará o bate-papo com os amigos.