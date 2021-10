Catania celebra Erasmus

Experiência de vida e crescimento pessoal, educacional e profissional. Uma oportunidade de superar medos e medos, de superar fragilidades, de aprender novas línguas, culturas e tradições, mas também e sobretudo de estabelecer relações que vão perdurar no tempo. Estes são apenas alguns dos recursos que oferece Programa de Mobilidade Internacional “Erasmus +” Pode oferecer a estudantes universitários de toda a Europa. Oportunidade ontem à tarde “contada” por adeptos, por quem já viveu esta experiência, mesmo no meio de uma pandemia, a quem está prestes a vivê-la.

O estudante do Etna disse: “Experimente porque é uma grande experiência, vivi em Salamanca no meio da pandemia, mas estou pronto para reanimá-la” Elsa Rally na inauguração da iniciativaUnict: Erasmus e além“Foi organizado pela Universidade de Catania em um grande salão em um mosteiro beneditino com mais de 150 alunos, juntamente com professores e funcionários da universidade.” Erasmus não é apenas um arco na vida de alguém, mas um ponto de partida e não apenas para treinamento – ele explica Giorgio Fasta quem viveu a experiência em Portugal -. Você nunca vai se arrepender porque ótimos relacionamentos são criados com colegas de toda a Europa. ”

Depois tem quem veio da distante Hungria e agora está Catania para trabalhar, como Henriette Varga. “Catânia e a sua universidade são o melhor lugar do mundo para implementar o programa Erasmus – diz ele com um sorriso no rosto -. Fiz dois em Catânia, a cidade onde encontrei trabalho, amizades e acima de tudo amor também.”

Acompanhe as contribuições em vídeo sobre suas experiências por Andrea Azzaro, Andrea Cassino, Ainara Ruiz Hernandez, Sergio Loren Marcelino, Valentina Dorsey, Jacob Zimkiewicz, Mertikan Usta e Christian Cutrona, bem como ‘cartões postais’ enviados por Damiano Arena, Annalisa Distefano e Ilaria Brullo e Concetta Ruberto, Ilaria Rossitti, Ariana Pavone, Sefora Spadafora e Flavia Scifo.

“O programa Erasmus é uma experiência de vida importante, para o crescimento pessoal e sobretudo uma experiência formativa – explicou o Reitor Francesco Priolo -. Oportunidade útil para aprimorar e dominar o conhecimento de uma língua estrangeira, bem como para entrar no mundo do trabalho. Dias como este são os primeiros momentos de encontro, de ligação e de comparação entre vocês dois, estudantes “europeus”. Nos últimos dias, recebemos 160 alunos estrangeiros. Só desejo que apreciem esta experiência em nossa cidade e universidade, para torná-la frutífera e agradável. Todos nós vamos tentar fazer você se sentir em casa, e espero que no final deste período você queira voltar para a Sicília. ”

Os professores também focaram na mobilidade internacional Francesca Longo (Delegado à internacionalização) e Gaetano Lalumia (Coordenador institucional Erasmus). “O número de transferências de saída tem aumentado constantemente nos últimos cinco anos, de 360 ​​alunos saindo em 2017, para 600 em 2019 – eles explicam -. No ano passado, apesar da pandemia, registramos 210 movimentos de saída e 150 de entrada. Nossos alunos preferimos locais na Espanha, Grã-Bretanha, Alemanha e França, enquanto na entrada registramos a frequência média de 200 alunos da Espanha, Alemanha, Polônia e França nos departamentos de humanidades, direito, ciências políticas e economia. ”

uma. Lucia ZabalaDelegado à internacionalização, centrou-se no projecto Eunice que vê “a Universidade de Catânia, juntamente com as outras seis universidades europeias, a campeã de acções que visam facilitar a inserção dos estudantes no mundo do trabalho e encorajá-los a projectar-se internacionalmente”.

À noite, espaço para música agradecimento O Coro PoliEtnico da Politécnica de Torino Dirigido por Giorgio Giot que executou sete canções, incluindo “We Are the Earth”, com base em uma proposta musical do pesquisador de Catania Giuseppe Sanfratello, que foi selecionado como parte de um concurso de canções criativas que está sendo promovido para aumentar a conscientização sobre as questões da Agenda 2030 das Nações Unidas para Desenvolvimento sustentável. Uma exposição muito apreciada pelo público e precedida de um encontro entre as delegações das duas universidades: Presidente da Universidade Francesco Priolo com os delegados Maria Rosa de Luca e Alicia Tricomi L Unict, vice-presidente de educação Sebastiano Foti com o diretor do coral Giorgio Joyot e a professora Valeria Kido BeatVice-Diretor do Departamento de Ciências Matemáticas da Escola Politécnica de Torino.