A UE deve ganhar maior autonomia nos domínios da defesa, energia e política industrial

Sinais de uma invasão russa da Ucrânia são visíveis há várias semanas desde dezembro de 2021. Era difícil acreditar que o envio de tropas tanque O exército de Vladimir Putin na Crimeia e nas regiões de Donetsk e Lugansk, bem como no Estreito de Kerch, não foi precursor de uma agressão militar subsequente.

Apesar destes sinais categóricos, a reação das Nações Unidas, da OTAN, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e da União Europeia estagnou à beira de declarar sanções não especificadas e não especificadas para parar a agressão, como prova a experiência fracassada da Rússia anexação da Crimeia no inverno de 2014.

Na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, o Movimento Europeu pediu a cessação imediata das hostilidades, a implementação bilateral dos Acordos de Minsk 2014-2015 – que a Rússia e a Ucrânia nunca respeitaram – e o início de um diálogo multilateral semelhante ao que entre julho de 1973 e agosto de 1975 levou à assinatura dos “Acordos de Helsinque” e à criação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) em 1995.

O presidente Sergio Mattarella voltou à ideia de “Helsinki-2” em seu discurso à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa em 27 de abril de 2022, destacando as diferenças entre a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa como ferramenta de diálogo . e a Conferência de Yalta (na Crimeia) no inverno de 1945 – onde os líderes das grandes potências (Josep Stalin, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill) concordaram com a futura estrutura da desmembrada Polônia de Hitler, depois a União Soviética etc. A Fundação das Nações Unidas – e a advertência de que o diálogo não pode ser uma demonstração de força entre nações que “devem, em vez disso, entender que são cada vez menos que as grandes potências”.

Sabemos que o caminho para uma conferência sobre segurança e cooperação (e acrescentamos: sobre paz) na Europa está cheio de obstáculos, dificultados pela terrível devastação causada por mais de dois meses de bombardeios e dezenas de milhares de mortes, especialmente em Entre mulheres e crianças, de tortura e estupro, de milhões de pessoas deslocadas e refugiados na Ucrânia, na Rússia, onde foram despejados à força, em países vizinhos da Europa, bem como a rota de envio dos Capacetes Azuis é árdua que exige uma trégua temporária que será necessária se for alcançado um compromisso sobre a futura estrutura da Ucrânia e que estes devem assegurar.

Note-se que a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, na qual os Estados Unidos e o Canadá também eram membros da NATO, e que decorreu sobretudo em Genebra, na sede europeia das Nações Unidas, foi uma tentativa de reduzir as tensões dos Estados membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Guerra Fria entre a União Soviética sob Leonid Brezhnev – que ele havia conquistado cinco anos antes. tanque Praga, quatro anos depois que os Acordos de Helsinque iniciaram uma guerra com o Afeganistão – e o mundo ocidental, garantindo que uma parte do planeta com a exclusão daqueles que mais tarde foram não-alinhados fosse dividida em Yalta naqueles que foram frustrados. Eles se definiam como esferas de influência, mas na realidade eram o mundo comunista sob o imperialismo de Moscou e o mundo capitalista sob a hegemonia de Washington.

Também vale a pena notar que Moscou incluía quatorze regiões militares fora da Rússia, algumas das quais faziam parte do Império Russo do czar até 1917 (Dnieper, Ucrânia, Bielorrússia, Armênia, Azerbaijão, Geórgia e a maioria das províncias do Báltico) e que Washington havia usado seu poder dominante de “evitar” – Por isso sua intervenção foi justificada – os comunistas chegaram ao poder na Grécia em 1967 e no Chile em 1973.

Em Helsinque e Genebra, os Estados Unidos liderados por Richard Nixon e a União Soviética liderada por Leonid Brezhnev se encontraram, e do lado europeu Georges Pompidou iniciou negociações para a França, mas foram concluídas principalmente por Valéry Giscard d’Estaing, que ajudou a levantar as sociedades europeias do impasse da crise monetária de 1971 e da Guerra de Kippur em 1973; por Willie Brandt e Ostpolitik interrompido com sua renúncia como chanceler em 1974 para ser substituído por Helmut Schmidt; da relativa distância internacional de Aldo Moro, primeiro ministro das Relações Exteriores e depois chefe de governo na Itália, que pode ter pago com a vida; Do Reino Unido acaba de entrar nas Comunidades Europeias, governadas primeiro por Edward Heath e depois pelo Partido Trabalhista de Harold Wilson.

Os Acordos de Helsinque – resumidos nos Dez Mandamentos – foram assinados pela Bélgica, Dinamarca, França, Reino Unido, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos e República Federal da Alemanha, que faziam parte das Comunidades Européias; Da União Soviética, Bulgária, Tchecoslováquia, Polônia, República Democrática Alemã, Romênia, Hungria que faziam parte do COMECON e depois dos Estados Unidos, Áustria, Canadá, Chipre, Cidade do Vaticano, Finlândia, Grécia, Islândia, Iugoslávia, Liechtenstein , Malta, Noruega, Portugal, Mônaco, San Marino, Espanha, Suécia, Suíça e Turquia.

Durante as reuniões da Fase II em Genebra, foram feitas contribuições da Argélia, Egito, Israel, Marrocos, Síria e Tunísia com uma iniciativa pioneira na ideia lançada em 1993 por Gianni de Michels – infelizmente nunca concretizada – para uma conferência de segurança e cooperação em a região mediterrânica que deu à luz Entre eles está a mais modesta Parceria Euro-Mediterrânica em 1995 que foi abortada na União “Sarkozyan” para o Mediterrâneo em 2008, a ideia de que seria necessário e urgente relançar no contexto da autonomia estratégica da UE.

Dos chamados três “cestos” de Helsinque – como definidos pelos negociadores suíços – o primeiro diz respeito à “segurança na Europa”, que incluiu, em particular, a inviolabilidade das fronteiras e a integridade territorial dos Estados com não ingerência nos assuntos internos, observadores considerado um resultado favorável aos interesses do imperialismo soviético que se opunha à ideia de questionar sua esfera de influência em que um acordo sobre o planejamento regional europeu foi alcançado em Yalta.

Os outros dois “cestos” de cooperação nos domínios da economia, ciência, tecnologia e ambiente, por um lado, e o sector humanitário, por outro, foram considerados pelos europeus como sinais de desenvolvimentos positivos ao longo do tempo, também através da criação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.

O que acontece na guerra provocada pela agressão russa à Ucrânia, é escalação Os militares, que deram à chamada “Doutrina Austin” uma clara evidência dos interesses de Washington no conflito, indicam claramente que os interesses europeus sobre a estrutura do continente são, no mínimo, complementares aos interesses do aliado norte-americano, que “vislumbra um internacionalismo que renova as suas raízes na paz e devolve a dignidade a um quadro de segurança e cooperação (no continente, nDr.s) Seguindo o exemplo da Conferência de Helsínquia de 1975″ – como afirmou o Chefe de Estado Mattarella em Estrasburgo – é a responsabilidade primordial da União Europeia e a sua “autonomia estratégica” no início da “bússola estratégica (militar)” e em no quadro de uma política externa e de segurança única, da qual a defesa comum possa fazer parte a jusante.

Isso terá de ser discutido no Conselho Europeu Extraordinário de 30 a 31 de Maio e com uma posição unida – ou pelo menos de um grupo de países que partilham o objectivo de cooperação (política) organizada – os países europeus que fazem parte da NATO vão têm que se apresentar em uma cúpula da OTAN, que se reunirá em Madri de 29 a 30 de junho.

Esperamos que elementos de maior autonomia e soberania estratégica da UE nas áreas da defesa, energia, segurança alimentar e política industrial surjam claramente nas conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa em Estrasburgo, em 9 de Maio, porque as propostas feitas pelos cidadãos , os cidadãos e o Parlamento Europeu vão nessa direcção e devem abrir caminho a uma mudança de rumo cujo porto seja uma realização – entre os povos e nações que o desejarem – dos Estados Unidos. Europa com base no processo de fundação.