Ações saltam com foco no Fed. BTp 10 anos até 2019, Bund Up 1%

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Após uma sessão de descida, a determinar pela manhã do “colapso repentino” Em seguida, é reabsorvido bolsas de valores europeias Os ralis se recuperaram e se consolidaram gradualmente, sempre com foco nos bancos centrais e principalmente no Federal Reserve, que deve anunciar em 4 de maio sua maior alta de juros desde 2000 com um ajuste de 50 pontos base. Em sessão mista para as bolsas asiáticas, com Japão e China fechados para o feriado, o Reserve Bank of Australia anunciou um aumento da taxa acima do esperado (25 pontos base para 0,35%, contra expectativas de 15 pontos base), prometendo mais caminhadas. O custo do dinheiro nos próximos meses. Além disso O Banco da Inglaterra se reunirá esta semana Os investidores estão se concentrando em saber se o aperto das condições monetárias para controlar a inflação afetará a recuperação econômica.

Enquanto os bancos, a energia e os carros funcionam, todos funcionam FTSE MIB Milão que Novamente acima de 24.000 pontosO CAC 40 Paris, datada DAX 40 em FrankfurtAEX Amsterdã eIBEX 35 Madri. atraso mais do que FT-SE 100 Em Londres, apesar do apoio da gigante BP (+2,6%) após ganhos recordes, as mineradoras pesaram. pressão sobre títuloscom os rendimentos do Tesouro dos EUA de 10 anos permanecendo em 3%, os rendimentos dos títulos alemães acima de 1% e os rendimentos do BTp em 2,89%.

No entanto, ainda há muita atenção na frente da guerra e das sanções: a Comissão Europeia deve propor uma Nova rodada de restrições contra a Rússia, que será discutido na próxima quarta-feira. No sexto pacote, a redução gradual das importações de petróleo russo e a imposição de novas sanções aos bancos russos, conforme destacou o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell. Em termos de ações, a temporada trimestral continua com a gigante petrolífera BP registrando lucros recordes por 10 anos, no entanto, as baixas de patrimônio líquido na Rússia totalizaram US $ 25,5 bilhões.

Em Milão, de olho na Campari e lançada no Board Day

No mercado de ações, o conselho de administração David Campari E CNH Industrialenquanto entre os bancos a desvalorização dos ativos russos Unicreditde acordo com o que ele escreve sol 24 horas. Para seguir também Stilants Quem anunciou a compra do Share Now e depois de abril as vendas caíram 41%. Também é bom Ferrari E Grupo IVECO. Finalmente, o governo anunciou um aumento do imposto sobre lucros adicionais de 10% para 25% para as empresas de energia: alguns passos de qualquer maneira NoE IreneE A2a. Na fila, a energia está acelerando, enquanto está acelerando na frente oposta prismianoE Stmicroelectronics E Diasurina.

A diferença de altura, rendimento de dez anos ainda está no topo de 2019

A alta dos preços não para e, no início da sessão no MTS secundário eletrônico, o BTp de dez anos registra um retorno de 2,88% após fechar em 2,85% em vigília, atingindo uma nova alta de três anos. O spread com títulos aumenta ainda mais: o yield spread entre o benchmark italiano de dez anos (Isin IT0005436693) e o mesmo vencimento alemão é 189 pontos superior ao benchmark final às vésperas de 185 pontos base.