Bolsas de valores hoje, 2 de maio. As listas passaram pela “queda rápida” no meio da manhã, mas fecharam: China e Fed estão preocupados

Milão Um dia de problemas para as bolsas de valores preocupadas com as repercussões bloqueio chinês Nas cadeias de suprimentos globais e após o início de um ano que é – para o S&P500 – o pior desde 1939: uma perda de 13% nos quatro meses de 2022, em comparação com -17% na época. A nuvem não está apenas nas perspectivas dos investidores A guerra na UcrâniaQue além do drama humano reabriu as feridas do mercado de energia, mas também Nova onda de covid na china E a sucessão de apertos monetários por parte dos bancos centrais que devem tentar extinguir o fogo da inflação.

Uma situação inesperada complica o quadro: um Falha de flash, uma onda repentina de vendas provavelmente se espalhou dos mercados do norte da Europa, em particular o mercado sueco, que caiu para 8% em poucos minutos. Oslo e Copenhague foram outras bolsas de valores que foram severamente afetadas, a princípio acreditava-se que a origem do crash foi baseada especificamente em Oslo, mas a Euronext Oslo deixou claro que estava estudando as causas do movimento, o que é inexplicável no momento . As principais arenas europeias também foram afetadas, com a Piazza Affari caindo temporariamente para -3,5%. Em seguida, os movimentos diminuíram parcialmente, mas a fraqueza subjacente permaneceu. À medida que a sessão chega ao fim, Milão representa uma queda de 1,63%, Paris cai 1,66%, Frankfurt 1,11% enquanto Londres Ainda está fechado para feriados.

Wall Street A primeira sessão de maio abriu fraca e incerta, após a Black Friday (-4,1%) da tech slate: ao final do pregão no Velho Continente, o Dow caiu 0,4%, o S&P 500 foi 0,1% e o Nasdaq foi plano. .

É até esta semana alimenta-o De acordo com analistas, caminhamos para uma alta de pelo menos meio ponto percentual. Mas olhando para as expectativas do mercado (futuros – escreveu o Deutsche Bank – apontando para uma alta de 51,8 pontos) também há alguém apostando em outra coisa. trazer dinâmico O dólar está ficando mais forte: A moeda comum está perdendo terreno em relação ao dólar em 1,0526 (-0,15%), aguardando a reunião do Federal Reserve na quarta-feira que decidirá aumentar as taxas de juros dos EUA. Por outro lado, o euro subiu em relação ao iene para 137,00, enquanto o dólar subiu 0,26% em relação ao iene para 130,16.

enquanto China divulgou seu PMI de manufatura no sábado O que indica que a atividade industrial contraiu pelo segundo mês no nível mais baixo desde fevereiro de 2020 devido ao encerramento dos casos de Covid. Hoje, no entanto, apurou-se que em abril, o ESI (índice de confiança económica, que mede a confiança das empresas e dos consumidores na economia da UE) caiu na União Europeia (para 104,9, ou 1,7 pontos abaixo do mês anterior) e no Zona Euro (em 105, também neste caso com 1,7 pontos a menos que no mês anterior). No entanto, o índice relativo à Itália registrou um valor positivo em 1,3 pontos em relação a março. Entre as principais economias da União Europeia, o índice ESI diminuiu significativamente em Espanha (-4,5) e em menor medida em França (-1,4). A confiança permaneceu praticamente estável na Alemanha (-0,1), Holanda (-0,1) e Polônia (+0,3).

continue expandindo Spread entre BTPs e Bunds alemães: O spread ainda está sob pressão como outros rendimentos de títulos do governo europeu e está em 188,7 no fechamento após quebrar 190. A taxa de retorno subiu para 2,845%, mas atingiu 2,9%.

o setor manufatureiro japonês Ele registrou uma tendência forte, embora lenta, no início do segundo trimestre de 2022, de acordo com dados de abril. As empresas relataram uma desaceleração na expansão dos negócios recebidos, enquanto o crescimento nos níveis de produção permaneceu praticamente inalterado durante o mês. Aguardando os dados italianos, continua o declínio de dois dígitos no Japão nas vendas de carros novos: oitavo mês consecutivo (-15% ano a ano), segundo dados da Associação de Concessionários de Automóveis. sério. lá TSE Flutuou acima e abaixo da paridade, fechando finalmente em queda de 0,1%.

Gravado do antigo continente Vendas no varejo caem na Alemanha Que em março caiu 0,1% em relação ao mês anterior. A queda em relação ao ano anterior foi de 2,7%. O consenso viu um crescimento de 0,3%. Em fevereiro, o número havia registrado alta de 0,3%.

Cenário fraco afeta preços petróleo Que caiu 3% pela manhã, recuando ainda mais em relação ao pico recente, já que as preocupações com a desaceleração do crescimento econômico na China, o principal importador de petróleo bruto, superaram os temores de interrupções no fornecimento devido ao iminente embargo europeu ao petróleo russo. Os futuros de petróleo do West Texas Intermediate perderam 3,13%, para US$ 101,41 por barril, e os futuros de petróleo Brent perderam 2,7%, para US$ 104,28.