O supermercado, o truque que faz você pagar muito dinheiro: ele infla o recibo

Os supermercados querem vender seus produtos de todas as formas possíveis. Por isso, recorrem a estratégias de marketing psicológico para aumentar o consumo dos clientes.

Tudo é pensado para que quem entra no supermercado acabe comprando produtos que não tinha em mente na hora das compras.

estratégias de supermercado

A maioria de nós entra com uma lista de compras na carteira (alguém prepara e deixa em casa…), para não esquecer das compras que serão feitas, mas sempre saímos do supermercado Com tanto no carrinho.

Finalmente no carro, enquanto desempacotamos as sacolas de compras, nos perguntamos por que… bem, não estávamos cientes das verdadeiras estratégias de mercado, todas com um propósito: fazer com que gastássemos mais.

primeiro ponto Você brinca com os sentidos. O silêncio não é aceitável no supermercado, e é por isso que sempre encontramos música. E mesmo que pensemos que foi escolhido ao acaso, não é.

Um certo tipo de música encoraja você a continuar Mais devagar E tranquilamente no processo de compra, enquanto se a música fosse mais rápida, comprávamos mais rápido.

As cores também desempenham um papel importante em enganar os olhos. Assim, no açougue você pode ver o rosa usado para deixar a carne mais vermelha, enquanto na peixaria o branco e o azul são usados ​​para destacar as escamas e Frescura do peixe.

Como estão dispostas as prateleiras?. Fica estabelecido que o consumidor compra o que está diretamente no nível dos olhos ou abaixo dele. É por isso que os produtos mais caros podem ser encontrados lá enquanto você os encontra Os mais baratos devem ser dobrados.

Barras de chocolate ou doces geralmente estão a uma altura acessível para que os pequenos possam pegá-los sem nenhum problema.

Produtos básicos no fundo do supermercado

Se goma de mascar e balas e todas aquelas bugigangas que as crianças tanto amam são geralmente encontradas ao lado dos balcões de pagamento, é tudo sobre as necessidades básicas Estou em baixo.

Isso nos obriga a fazê-lo Meandro entre pistas e buggies Para chegar ao balcão do pão.

Assim, em geral, todos os produtos básicos, essenciais à compra, são colocados no final da loja para que os consumidores percorram mais corredores e vejam os chamados “produtos irracionais”, ou seja, aqueles que não pretendiam comprar, mas este Fim De qualquer forma na cesta ou carrinho.

Eventualmente, antes que percebêssemos, enchemos o carrinho, ainda no meio da lista que não incluía a compra de outros produtos, inflando assim o recibo!

Quantas vezes passamos tempo procurando açúcar? É verdade que alguns mencionaram no início da pista dos indicadores, mas entre o comprimento da mesma pista (com duas alas), a altura e portas diferentesacabamos passando por prateleiras de produtos que não pretendíamos comprar!

Não se preocupe, você não está sozinho com esse sentimento de pavor: Estratégias de vendas de supermercados Eles são uma ciência detalhada por décadas. E a prova do seu sucesso são os carros que ficam cada vez maiores para lhe dar a sensação Não comprar o suficiente…