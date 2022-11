‘Tax Traffic Jam’ está chegando: Aqui estão todos os impostos a pagar

A segunda parte de novembro será difícil para as empresas e os trabalhadores independentes: imposto Ele vai responder 69 bilhões de euros impostos Derivado dos prazos a pagar entre 16 e 30. Esta é a estimativa do Gabinete de Estudos do CGIA em Mestre que colocou documento Onde o derramamento de sangue a ser enfrentado é explicado em detalhes.

Impostos e custos

especialmente O negócio Terá de pagar 19 mil milhões em imposto sobre o valor acrescentado, 16,2 mil milhões em Eris (imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas), 12,5 mil milhões em impostos retidos na fonte relativos a empregados e colaboradores, mas também 10,9 mil milhões em IVA (imposto regional sobre as atividades produtivas), e haverá também 7,3 bilhões de euros em imposto de renda para funcionários, bem como 1,2 bilhão de euros em impostos retidos na fonte sobre salários profissionais. Em suma, não é exatamente uma caminhada saudável. “ Dada a escala de receita, muitas empresas terão muitos problemas para contornar essa enxurrada de prazos fiscais sem serem afetadas.” Explicação da montagem. Devido ao custo da energia, algumas empresas estão passando por dificuldades e em poucas semanas terão que decidir se continuam operando ou tomam decisões mais duras.

Agenda de pagamentos

Dentre as muitas datas que devem ser marcadas no calendário, duas são consideradas as mais importantes. o 16 de novembro É o dia designado para pagamentos periódicos. como ele explica mesas, 111 pagamentos são esperados naquele dia, incluindo Irpef, Ires, Irap, sobretaxas provinciais e municipais, imposto moral, imposto Tobin, imposto sobre valor agregado, imposto retido na fonte e imposto alternativo. dia 30 de novembroEm vez disso, será arquivada a declaração de renda Pf, que é o segundo adiantamento do Irpef na declaração de imposto de renda, mas o Lipe (pagamentos periódicos de IVA) do terceiro trimestre deste ano também expirará, além da autodeclaração de assistência estatal .

‘A pior burocracia da Europa’

“ A nossa burocracia fiscal é a pior da Europa. Além de ter uma das maiores cargas tributárias da Europa, a Itália, junto com Portugal, é o país onde é difícil pagar impostos, principalmente para empresas”, é o grito da CGIA. De facto, as últimas estatísticas do Banco Mundial dizem-nos que os nossos empresários “perdem” 30 dias por ano (238 horas de trabalho) só para calcular os impostos a pagar, para fazer declarações fiscais que são depois enviadas para o departamento financeiro mas também pode efetuar vários pagamentos online ou pelas autoridades competentes. Em outros países, como França, Espanha e Alemanha, esse trabalho é realizado em tempos muito mais curtos e a média da UE é de 147 horas e 18 dias, praticamente um pouco mais da metade do tempo que leva na Itália.

O que vai acontecer em dezembro

O derramamento de sangue, porém, não será apenas para o penúltimo mês do ano: um dezembro Os impostos a serem pagos não serão ultrapassados ​​porque serão pagos.” Contribuições previdenciárias, contribuições previdenciárias e imposto de renda pessoal para seus funcionários e colaboradores. Terão ainda de pagar o Depósito Alternativo de Imposto sobre Rendimentos de Reavaliação de Benefício de Fim de Serviço, Saldo IMO em Armazéns, Escritórios e Lojas e IVA referente ao mês de novembro, desde que sejam contribuintes mensais. ‘, diz o relatório da CGIA.

O que acontece com quem não paga?