As taxas de depósito bancário estão subindo e as contas correntes estão cheias

Não há mais dinheiro debaixo do colchão. Agora a busca por contas correntes que paguem à vista ficou ainda melhor. Nos últimos anos, os clientes das instituições de crédito solicitaram um determinado número, ou seja, juros zero sobre os montantes deixados no banco. Mas a corrida da inflação e os movimentos recentes do Banco Central Europeu, que em setembro elevou as taxas de juros de referência e, portanto, o custo do dinheiro, mudaram o cenário. resultado? Agora os valores depositados na conta corrente podem render mais de 2%. Este é o caso em Acesso a operações bancárias via Internet que até sugere TAR de 2,5% sobre valores creditados por 12 meses.

Em suma, a conta corrente tornou-se (novamente) uma forma de investimento de poupança e uma ferramenta de proteção do capital. Para ABI, o arquivo .Associação Bancária ItalianaEsta é uma mudança fisiológica após o aumento dos preços da Eurotower. Em junho de 2021, de acordo com dados do Banco da Itália, as famílias depositaram 1,131 bilhão em contas correntes, um aumento de 64 bilhões em relação a junho de 2020. Em novembro de 2021, os depósitos do setor privado aumentaram 6,2% ao ano. Ao todo, são aproximadamente 47,7 milhões de correntistas na Itália. Mas se é verdade em um sentido que eles são diferentes Instituições de crédito que voltaram a compensar depósitosPor outro lado, deve-se ressaltar que as propostas dos diversos bancos estão sujeitas a certas condições.

Condições que mudam de uma instituição para outra e que devem ser cuidadosamente avaliadas antes de escolher a promoção que pretende. Para aderir à proposta do ING, que é uma das mais úteis, é necessário abrir um ficheiro Conta corrente gratuita (único ou combinado) Até 31 de dezembro E ative-o até 17 de janeiro (janeiro). Outra condição para obter A uma taxa de 2,5% do total anual A ativação da conta de depósito e Amarre os valores por 12 meses Sempre até 17 de janeiro. Obviamente, não serão reconhecidos juros sobre valores liberados antes do prazo.

Mas como você sabe a melhor oferta? Vamos começar com o básico: taxa de juro Na conta corrente, refere-se simplesmente à parcela representada pelo ganho reconhecido pelo banco pelo depósito. A diferença é demais Duração do Título. Então, também é aconselhável levar em conta as vantagens que os bancos individuais oferecem aos clientes que abrem uma conta com eles, a fim de manter baixos os custos de gestão. um trabalhoque fez da digitalização e da conveniência seus pontos fortes desde o início, sugere, entre outros Conta corrente sem taxas, transferências online gratuitas e recursos importantes na ponta dos dedos do seu smartphoneComo a capacidade de escolher um PIN de cartão e mantê-lo temporariamente com um clique, se não for encontrado.

Hoje, ele assumiu a liderançaObservatório de Estilo de Vida Híbrido em Numisma Em colaboração com Crif, para 66% dos italianos, o componente que mais contribui para aumentar a satisfação com suas instituições de crédito é Gestão simples e intuitiva da conta corrente. Não só isso: 68% dos italianos que são bancários preferem usá-lo Banco móvel (a partir de um smartphone) Comparado a outros canais de comunicação com a instituição de crédito: fenômeno que afeta principalmente homens e jovens.

estrada Digitalização No setor bancário, graças à pandemia e aos bloqueios, parece ser perceptível. Isso é confirmado por outro número: 45% dos italianos que em 2021 reduziram ou descontinuaram sua relação real de agências em favor do mobile e home banking em relação a 2019. Porcentagens que sobem para 50% e 47% se considerarmos as faixas etárias entre 18 e 29 anos e entre 30 e 44 anos.

