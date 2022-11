turismo. Situação pós-Covid para prefeitos da costa do Vêneto

No ano passado, os prefeitos que se reuniram na Conferência de Prefeitos da Costa do Vêneto decidiram iniciar um estudo útil para analisar a situação passada e presente relacionada ao turismo em seus territórios, a fim de sair do estágio de incerteza colocado pelo Covid. durante a época balnear anterior.

Uma ferramenta útil para iniciar o planejamento estratégico para padronizar e melhorar as posições da zona costeira no mercado nacional e internacional.

Este ano, o estudo assistiu a uma atualização e expansão, focando-se na análise dos fluxos turísticos no ano pós-pandemia e também tentando responder à pergunta que muitos se fizeram no biénio do Corona vírus: “Nada vai adiantar. .Para ser o mesmo de antes?”.

“Devemos parar de pensar que só o turismo pode ser suficiente para a economia das nossas terras – explica Roberta NestoPresidente do Congresso e Prefeito Cavallino-Treporti. O Covid trouxe-nos tantas grandes preocupações, mas também foi um momento que nos levou a questionar o futuro dos nossos destinos. Devemos sempre olhar para frente, continuar investindo e sempre encontrar forças para sugerir alternativas, como fizeram nossos empresários.”

Por um lado, se os anos de Covid levaram turistas a destinos próximos, a questão agora é se o retorno à normalidade afeta os fluxos futuros e como atrair novos hóspedes.

Arquivo: “Municípios da Costa Veneziana – Sociedade, Economia Local e Planejamento Estratégico” Elaborado pelo Grupo de Trabalho Ptolomeu liderado pelo Professor Paolo Feltrine, e apresentado nos municípios na presença de associações comerciais, operadores turísticos e outros sujeitos institucionais.

“Deixando de lado uma temporada muito positiva, o problema é que olhamos para frente com cautela – e ele está estabelecendo isso Paulo Feltrine, responsável pelo arquivo -. Todo mundo tende a esquecer o vírus o máximo possível e começar a pensar novamente em viajar pelo mundo, com destinos próximos, mas também distantes.

Assim, surge um problema para a costa veneziana: atrair o maior número possível de públicos nacionais e europeus, que por mil razões não podem ir longe. Como? Melhorar cada vez mais os serviços que este tipo de turista prefere. Por isso, é necessário criar um ambiente social muito semelhante ao que os hóspedes vivem perto de casa. O que significa áreas com menos carros, mais bicicletas e movimento mais sustentável. O centro e o norte da Europa também estão acostumados a isso. Em segundo lugar, é necessário atrair mais idosos, que representam um grande segmento de turistas e que, ao contrário de outros países como Espanha e Portugal, são apenas parcialmente atraídos pelo Vêneto.

O estudo realizado nas próximas semanas será apresentado aos primeiros cidadãos e empresários do litoral, para que possam inspirar-se nele para planejar estratégias úteis para se preparar para a próxima temporada turística.

“Precisamos começar a pensar em destinos – acrescenta o prefeito Nesto -. Já não bastam as estruturas, só os empreendedores. Mas é preciso sempre criar nove oportunidades, e isso pode ser feito criando redes entre os setores público e privado.

O que emerge do estudo é a necessidade de ter infraestruturas mais adequadas, melhorar as acessibilidades às nossas áreas, pensar num turismo mais sustentável, mas também e sobretudo criar redes que possam ser tanto horizontais entre municípios e sindicatos, como verticais . ”

Ao final do estudo, Feltrine tentou responder ao fatídico comando: “Algo será como antes?”.

Sim, não… Como a maré que muda constantemente a costa, como as tempestades que a perturbavam: a epidemia era uma tempestade. Esta atitude deve levar ao investimento para sermos mais fortes e responderes à seguinte crise: Através da investigação, a sensibilização e a vontade de agir aparecem em muitos dos nossos interlocutores.

Créditos da imagem visitcavallino.com