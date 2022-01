ATM, um golpe sofisticado que está por aí: cuidado com pagamentos sem contato

Não apenas phishing. Até um cartão multibanco pode ser vítima das novas tecnologias, se forem aplicadas ilegalmente.

O uso de caixas eletrônicos é o mais comum que pode afetar a vida dos consumidores. Especialmente recentemente, dado que foi escolhido em favor de um método de pagamento que possa ser rastreado o máximo possível e, portanto, o uso de formas eletrônicas de transações. Por parte do comprador e do vendedor, O objetivo é incentivar o uso de cartõese transferências eletrônicas e caixas eletrônicos, na esperança de poder reduzir gradualmente o uso de dinheiro e, consequentemente, práticas ilegais como evasão e lavagem de dinheiro. Não é uma tarefa de longo prazo, já que regulamentações rígidas já foram introduzidas e a pandemia favoreceu indiretamente essas práticas, mesmo à distância.

O problema é que, por mais que facilite as coisas, a tecnologia descobriu o lado do nosso dinheiro no ataque aos criminosos da web. E apesar dos sistemas de segurança eficazes adotados por organizações e plataformas que oferecem pagamentos online, ser pego em roubo é uma ocorrência rara. Não há phishing apenas Mas há toda uma série de práticas fraudulentas que visam a separação exata entre o consumidor e o seu instrumento de pagamento. O objetivo não é apenas extorquir dinheiro diretamente, mas também obter dados pessoais úteis para realizar a fraude (principalmente acesso ilegal a contas correntes ou pré-pagas).

Golpe de caixa eletrônico: o que pode acontecer é assustador

Caixas eletrônicos, alarme de golpe: roubo também ocorre no metrô

A primeira regra, ao fazer um saque ou pagamento com cartão ATM, é cobrir o teclado numérico. Isso impedirá que alguém olhe para a tela enquanto digitamos o PIN. No entanto, os comerciantes estão cada vez mais pedindo aos clientes que Toque no dispositivo POS por alguns segundos Por cartão, para permitir pequenos pagamentos. Possibilidade concedida, de acordo com a legislação introduzida em 2021 (PSD2), apenas para pagamentos até 50€ por dia. As operações parecem ser bastante simples, mas, como trafegam pelos canais tecnológicos, podem ser atacadas se do outro lado houver alguém experiente o suficiente para interferir no que se chama de comunicação bidirecional. Que é precisamente o que acontece sem fios.

T4Scam: Eles se apresentam como operadores da Enel, mas depois…

Nesses casos, aparentemente inofensivos, ocorre o roubo. De fato, nos locais mais movimentados, bastará um ponto de venda virtual, com um aplicativo instalado no telefone, para criar uma transação falsa. A mesma coisa pode acontecer ao sacar em um caixa eletrônico ou até mesmo no metrô. A proximidade relativa é suficiente Para poder “vincular” pontos de venda ao cartão e, de fato, autorizar pagamentos ilegais. O golpe pode levar ao desaparecimento de até 100 euros em uma única transação. Algo semelhante ao que acontece com os cartões pré-pagos com sistema de recarga, com a diferença de que nos caixas eletrônicos as taxas podem ser contestadas. Um possível remédio pode ser usar papel prateado para proteger o cartão ou comprar uma carteira especial. No entanto, o monitoramento contínuo dos movimentos da conta continua sendo a melhor solução.