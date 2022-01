Registre compras online em Fvg, que está entre as primeiras regiões da Itália

Desejo de fazer compras online na Friuli Venezia Giulia.

Na Itália, em 2020, 44% dos cidadãos fizeram compras online de pelo menos um bem ou serviço, em contraste com 2018, quando a proporção de compras online foi de 36%. O nosso país ocupa assim o quinto lugar do último lugar neste ranking europeu específico, abaixo de Portugal (35%), acima da Roménia (38%), Sérvia (38%), Macedónia do Norte (34%)) e Bulgária (31%). Isso foi revelado pela pesquisa realizada pelo Centro de Estudos ImpresaLavoro pelo empresário Massimo Blasoni, Realizado no desenvolvimento de dados do Eurostat.

Na Itália, os consumidores online mais ativos têm entre 25 e 34 anos (62% compraram bens ou serviços online) e os jovens adultos têm entre 16 e 24 anos (59%). Por outro lado, à medida que envelhecemos, a desconfiança e a exclusão digital aumentam proporcionalmente, Tanto é que apenas 31% dos cidadãos com idades entre 55-64 anos fizeram compras online (acima de 22% em 2018), 15% dos cidadãos com 65-74 anos (+10% face a 2018) e 3 Apenas % dos maiores de 75 anos velho (+2%).

Ao analisar as escolhas desses consumidores nos últimos três meses de 2020, notou-se que a frequência de compras ainda é muito baixa, aproximadamente uma ou duas compras cada, apenas 9% foram feitas de 3 a 5. Os bens mais comprados online antes dos italianos eram roupas e artigos esportivos (23%), filmes e música (15%), Hospedagem durante viagens e férias (11%), equipamentos eletrônicos (11%), utensílios domésticos (10%), Alimentos e mantimentos (10%), livros e revistas (9%), ingressos para eventos (4%), serviços de comunicação (3%). Surpreendentemente, apenas 2% decidiram confiar na rede para comprar software de computador. De acordo com uma paráfrase do Centro de Estudos ImpresaLavoro, 67% dos italianos compraram online de sites estrangeiros, principalmente através da Amazon para 94%, no eBay para 52% e no Zalando para 44%.

Nos últimos três meses de 2020, houve uma tendência maior no norte da Itália de usar o comércio eletrônico nas regiões italianas. Lombardia e Trentino-Alto Adige estão em primeiro lugar com 44,4%, seguidos por Valle d’Aosta (43,5%), Veneto (43,2%), Emilia-Romagna (42,7%), Friuli Venezia Giulia (41,5%), Piemonte (40,6%). Na parte inferior do ranking está a Apúlia com 31,4%, seguida pela Sicília (27,4%), Campânia (26,1%) e Calábria (24%).

